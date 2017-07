Der Tod von drei Deutschen durch einen Mastbruch auf einem niederländischen Segelschiff im Jahr 2016 hat Konsequenzen. Die Anbieter von Segeltouren haben ihre Kontrollen verschärft.

Enkhuizen/Amberg. (dpa/räd) Masten und andere wichtige Schiffsteile seien eingehend geprüft worden, erklärte der Direktor des Verbandes der kommerziellen Charterfahrten, Paul van Ommen, am Donnerstag. Am Mittwoch war ein Untersuchungsbericht zu dem Unglück vorgelegt worden. Im August 2016 waren drei deutsche Männer bei Harlingen im Nordwesten der Niederlande getötet worden, nachdem der Mast des fast 120 Jahre alten Seglers "Amicitia" plötzlich abgebrochen war. An Bord des Schiffes sind auch drei Amberger gewesen, die unverletzt blieben: Ein damals 48-jähriger Mann, sein 15 Jahre alter Sohn und dessen gleichaltriger Freund.Das Holz des Mastes war von innen verrottet, hat die Untersuchung ergeben. Experten haben auch Mängel bei der Wartung der historischen Segler festgestellt. "Wir nehmen diese Kritik sehr ernst", so van Ommen. Gemeinsam mit den Behörden würden strenge Normen für Wartung, Ausbildung und Kontrolle erarbeitet. Die historischen Schiffe sind auch bei deutschen Gruppen für Fahrten auf dem Ijsselmeer oder dem Wattenmeer beliebt.