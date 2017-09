Pfarrer tauft Schausteller-Baby im Wiesnzelt

München. Auf dem Münchener Oktoberfest ist bei einem Gottesdienst in einem Wiesnzelt ein Schausteller-Baby getauft worden. Die kleine Estelle Gisela erhielt am Donnerstag durch den katholischen Schausteller-Seelsorger Paul Schäfersküpper das Sakrament der Taufe. Das zehn Monate alte Mädchen ist Tochter der Betreiber des Verkaufsgeschäftes "Fruchtige Köstlichkeiten". Der Leiter der katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge in Deutschland, Sascha Ellinghaus, firmte zudem den Sohn der Inhaber der traditionsreichen Riesenrutschbahn Toboggan, Fabio Lucca. Den ökumenischen Gottesdienst in der ersten Wiesnwoche gestaltete auch der evangelische Schaustellerpfarrer Torsten Heinrich mit. Der Bierausschank begann am Tag des Gottesdienstes erst später. Bild: Sven Hoppe/dpa