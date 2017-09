Stuttgart. Der Prozess um eine nächtliche Prügelattacke auf Fußballprofi Kevin Großkreutz (29) begann am Dienstag in Stuttgart mit einem Geständnis der Angeklagten - aber ohne den Weltmeister von 2014. Ja, erklärten die Verteidiger der 17 und 18 Jahre alten Angeklagten am Amtsgericht Stuttgart, ihre Mandanten hätten in der Nacht zum 28. Februar in Stuttgart Großkreutz ins Gesicht geschlagen und den am Boden liegenden Fußballprofi an den Kopf getreten. Großkreutz kam wider Erwarten nicht als Zeuge nach Stuttgart, aus gesundheitlichen Gründen, wie das Gericht erklärte.

Damals sei eine kleinere Rangelei von zwei Gruppen - unweit des Rotlichtviertels - eskaliert, erinnerten sich die Angeklagten laut ihren Verteidigern. Beide räumten ein, alkoholisiert gewesen zu sein. Eigentlich sei alles schon vorbei gewesen, da sei Großkreutz "wild gestikulierend und schreiend" auf sie losgestürmt, ließ der 18-Jährige erklären. Beleidigungen wie "Hurensohn" seien gefallen, berichtete ein Zeuge aus der Gruppe der Angeklagten.Der 18 Jahre alte Angeklagte ließ erklären, daraufhin habe er dem Profi ins Gesicht geschlagen. Großkreutz ging zu Boden. Der zweite Angeklagte ließ einräumen, Großkreutz dort an den Kopf getreten zu haben. Großkreutz war laut Staatsanwaltschaft bewusstlos und musste sich mit einer Kopfverletzung behandeln lassen.