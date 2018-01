Reste des Öls, mit der die Queen gesalbt worden ist, gibt es immer noch - gut versteckt in London. In einem ihrer sehr seltenen Interviews spricht die Königin auch über ihre Kindheitserinnerungen.

London. Die britische Königin Elizabeth II. hat als Kind einen "Wundernebel" unter der Decke der Londoner Krönungskirche Westminster Abbey vermutet. Das berichtet die 91-jährige Queen dem Sender BBC in der Dokumentation "The Coronation" (Die Krönung). Die Königin gibt nur in absoluten Ausnahmefällen Interviews. Die Dokumentation zu ihrem 65. Krönungsjubiläum sollte am Sonntagabend im BBC-Fernsehen gesendet werden.In der einstündigen Sendung erinnert sich die Monarchin auch an die Krönung ihres Vaters, George VI., im Jahr 1937. Lilibet, so wurde sie oft als Kind gerufen, war damals elf Jahre alt. "Mein Vater wollte, dass ich meine Erinnerungen an seine Krönung niederschreibe. Das war sehr nützlich", sagt die 91-Jährige. In ihrem Übungsheft trug sie als Kind ein: "Die Gewölbe und Balken an der Decke (von Westminster Abbey) waren mit einer Art Wundernebel bedeckt, als Papa gekrönt wurde, zumindest dachte ich das."Als König George VI. im Alter von nur 56 Jahren starb, wurde Elizabeth am 6. Februar 1952 seine Nachfolgerin. Bei ihrer Krönung am 2. Juni 1953 salbte der Erzbischof von Canterbury die 27-jährige Elizabeth mit geweihtem Öl. Reste des Öls sind immer noch vorhanden, wie der Dekan von Westminster, John Hall, in der Dokumentation berichtet. "Es liegt sehr sicher im Dekanat, an einem sehr versteckten Ort in einer kleinen Schachtel mit einem Fläschchen drinnen ... Und es ist nicht nur Olivenöl, es ist eine komplexe Mixtur verschiedener Dinge." Dazu gehörten auch Sesam und Parfüm unter anderem aus Rosen und Jasmin.Um die Krönungszeremonie vorzubereiten, blieb Westminster Abbey sechs Monate lang geschlossen. Sogar Eisenbahnschienen wurden dorthin verlegt. Mehr als 8000 Gäste fanden in der Krönungskirche Platz.