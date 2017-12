Bonn/Los Angeles. Auch ein leichter Schlaganfall im Sommer 2015 konnte sie nicht auf Dauer aus dem Rampenlicht fernhalten. Mit der Schauspielerei aufzuhören wäre, als würde sie das Atmen einstellen, sagte sie unlängst im Interview mit einer britischen Zeitung. Die Welt kennt sie vor allem als Lieutenant Uhura aus der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise" (Original: Star Trek). Ihr eigentlicher Name ist Nichelle Nichols. Am 28. Dezember wird die schwarze US-Schauspielerin, Sängerin und Bürgerrechtlerin 85.

Multikulti und Respekt

Im Auftrag der NASA

Das Politische wurde ihr fast in die Wiege gelegt, berichtet Nichols. Geboren im Dörfchen Robbins nahe Chicago als eines von sechs Geschwistern, hörte sie gerne den Gesprächen der Erwachsenen zu. Ihr Vater, ein Fabrikarbeiter, hatte das Bürgermeisteramt übernommen, und sie lauschte heimlich Diskussionen über Politik, Arbeit und die Liebe. Und sie lernte viel dabei, sagt sie.Bald träumte sie von einer Broadway-Karriere, und ihr Talent als Sängerin brachte sie tatsächlich schon als 15-Jährige auf die Bühne mit Duke Ellington und Lionel Hampton; TV-Rollen folgten. Eine vorübergehende Affäre mit Star-Trek-Schöpfer Gene Roddenberry (1921-1991) brachte sie 1966 auf die Brücke der "Enterprise" - zur Rolle ihres Lebens.Roddenberry nährte mit der Multikulti-Crew des Raumschiffs die Vision einer Überwindung von Krieg und Rassismus: Der Amerikaner Kirk, der Russe Chekov, der Japaner Sulu, ein Halb-Vulkanier namens Spock waren Führungsoffiziere - und auch eine Frau, eine Schwarze noch dazu. Kommunikationsoffizierin Uhura war sexy mit ihrem kurzen roten Minirock. Aber sie war zugleich Respektsperson. Rief sie ihr ernstes "Captain!", mit einer Hand am Kopfhörer, war Zuschauern und Besatzung klar: Es ist wichtig. Dennoch wollte Nichols schon nach der ersten Staffel aus der Enterprise aussteigen - wegen schauspielerischer Unterforderung. Sie träumte weiter vom Broadway. Unzählige Male hat sie jene Szene nacherzählt, als ihr bei einer Gala ein Bewunderer vorgestellt werden sollte. Arglos drehte sie sich um - und sah Martin Luther King.Der schwarze Bürgerrechtler outete sich - wie 2012 auch US-Präsident Barack Obama bei einer Begegnung - als "Trekkie", also als Anhänger der Serie; die einzige, die King und seine Frau ihren Kindern zu sehen erlaubten. Und er verbot Nichols förmlich den Ausstieg. Ihr Rollenbild sei zu wichtig für die Schwarzen - als Projektionsfläche für ein besseres und gerechteres Amerika.Sie blieb und sorgte 1968 für einen Skandal. In der Folge "Platons Stiefkinder" kommt es - unter psychokinetischem Einfluss des Volkes der Platonier - zum ersten Kuss der US-TV-Geschichte zwischen einer Schwarzen und einem Weißen. Ursprünglich war dafür womöglich Leonard Nimoy alias "Mr. Spock" vorgesehen; doch am Ende bekam Captain Kirk den Vorzug. Filmhistoriker rätseln, ob sich William Shatner selbst in den Vordergrund drängte - oder ob ein Kuss zwischen einer Schwarzen und einem Außerirdischen nicht zu krass gewesen wäre. Nichols schweigt darüber bis heute.Auch nach dem Mord an Martin Luther King 1968 - sie sang und sprach bei seiner Beerdigung - und nach dem Ende der TV-Serie 1969 nutzte Nichols ihre Popularität für die Ermutigung der Schwarzen, sprach in Schulen und Universitäten. Und sie blieb dem Weltall treu: Viele Jahre rekrutierte sie im Auftrag der NASA Astronautennachwuchs - tragischerweise auch zwei Piloten, die bei der "Challenger"-Katastrophe 1986 starben. Auch privat gab es Nackenschläge. Ihre Ehen scheiterten 1951 und 1972, nach nur kurzer Dauer; und einer ihrer Brüder starb 1997 beim Massensuizid der Heaven's-Gate-Sekte. Wichtigstes Projekt ihres Lebens sei ihr einziger Sohn, der Schauspieler Kyle Johnson (66).Auf der Brücke der Enterprise ist es leerer geworden: Mr. Spock starb 2015, Maschinist "Scotty" 2005, Arzt Dr. "Pille" McCoy 1999. Lieutenant Uhura alias Nichelle Nichols hat aber auch im gesetzten Alter noch keine Lust, das Schauspielern aufzugeben.