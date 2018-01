St. Louis. Gepardendame Bingwa hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Die vierjährige Gepardin, deren Name in Suaheli in etwa "Champion" bedeutet, hat am zweiten Weihnachtsfeiertag im Zoo von St. Louis (USA) acht Junge zur Welt gebracht hat. Die drei männlichen und fünf weiblichen Welpen bedeuten den größten gesunden Wurf, den es bei den Großkatzen im Zoo im US-Bundesstaat Missouri je gab. Im Durchschnitt bringen Geparden in einem Wurf nur drei bis vier Junge zur Welt. Bild: Carolyn Kelly/St. Louis Zoo/AP/dpa