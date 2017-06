München. Ganz oben war er nie. Doch der Mann mit dem dunklen Teint, den farbenfrohen Sakkos und dem Ballermann-Charme war immer irgendwie da. Heute feiert Roberto Blanco 80. Geburtstag. Er ist Weltbürger und bodenständiger Volkskünstler, der durch die Provinz tingelt und offen mit der CSU sympathisiert. Am 7. Juni 1937 in Tunis geboren, kam er zusammen mit seinem Vater, einem kubanischen Folklore- und Varieté-Künstler und seiner Stiefmutter viel in der Welt herum. Sein Durchbruch gelang ihm erst in Deutschland, 1957 beim ARD-Wettbewerb "Dem Nachwuchs eine Chance". Blanco war Dauergast in der ZDF-"Hitparade" und sang Schlager-Klassiker wie "Ein bisschen Spaß muss sein". Seine offensive Fröhlichkeit überdeckte manche privaten Eskapaden. 2012 trennte er sich von seiner Frau Mireille, 2013 heiratete der dreifache Vater die deutlich jüngere Luzandra Strassburg, eine gebürtige Kubanerin.