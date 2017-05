Satelliten mit Elektroantrieb

Kourou. Nur 3,5 Tonnen wiegt der neue Satellit des europäischen Betreibers Eutelsat. In der Nacht zum Freitag soll er mit einer Ariane-5-Rakete ins All starten. Mit einem klassischen chemischen Antrieb wäre er etwa zwei Tonnen schwerer, sagt Arnaud de Rosnay, Direktor des Satellitengeschäfts beim Hersteller Airbus. "Eutelsat 172B" ist der erste in Europa gebaute Telekommunikationssatellit, der komplett mit elektrischem Antrieb unterwegs ist. Weil elektrische Antriebe länger beschleunigen, erreichen sie am Ende sehr hohe Geschwindigkeiten. Die Nasa forscht auch mit Blick auf bemannte Mars-Missionen an diesen Antrieben. Bild: dpa