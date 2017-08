Konstanz. Nach der tödlichen Schießerei an einer Diskothek in Konstanz werten die Ermittler Videomaterial aus dem Club aus. Im "Grey" gebe es rund 40 Kameras, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Anhand der Aufnahmen und der bisherigen Vernehmungen habe der Tathergang teilweise rekonstruiert werden können. Demnach gab der Täter bereits nach dem Aussteigen aus einem Taxi erste Schüsse ab.

Dann habe er die Disco durch den Haupteingang betreten und sei im Bereich der Kassen sowie im Foyer gewesen. Ob der Mann noch weitere Räume betreten habe, sei noch unklar. Auch zur Herkunft der Waffe gebe es noch keine Erkenntnisse.Der Täter hat mehr als 20 Schüsse abgegeben. Am Tatort seien mindestens 24 Patronenhülsen der Tatwaffe gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. In welche Richtung der Todesschütze gezielt habe, könne man derzeit aber noch nicht sagen, das sei Gegenstand der Ermittlungen.Der 34-Jährige hatte in der Nacht zum Sonntag mit einem US-Sturmgewehr um sich geschossen. Dabei wurden ein Türsteher getötet, drei Menschen schwer und sieben leicht verletzt. Der Schütze starb nach einem Schusswechsel mit der Polizei im KrankenhausWeitere Details zum Türsteher - wie alt der Mann war oder woher er kam - wollte die Polizei nicht nennen. Zum Opfer würden aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen keine Angaben gemacht, sagte ein Sprecher. Ein Nutzer auf Facebook kündigte an, dass sein Freund - der getötete Sicherheitsmann - am Donnerstag in Konstanz beigesetzt werde. Zur Beerdigung des Täters war zunächst aber nichts bekannt.