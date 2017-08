Funchal. Das religiöse Volksfest "Festa da Senhora do Monte" stand schon im vergangenen Jahr unter keinem guten Stern. 2016 musste das Festival auf Madeira wegen verheerender Waldbrände kurzfristig abgesagt werden. In diesem Jahr blieb die Region um Funchal während der Feierlichkeiten am 14. und 15. August zwar von Flammen verschont, dafür ereilte sie eine andere Katastrophe: Eine mehr als 200 Jahre alte Eiche stürzte auf eine Gruppe von Gläubigen und Schaulustigen, die sich gerade auf die Prozession vorbereiteten.

13 Menschen sind tot, darunter nach Krankenhausangaben ein Kleinkind sowie zwei Ausländer - eine 42-jährige Französin und eine 31-jährige Ungarin. Etwa 50 weitere Besucher wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Auch ein Deutscher wurde am Mittwoch noch in einer Klinik behandelt.Die Menschen auf der portugiesischen Atlantikinsel stehen unter Schock. "Der Baum des Todes", titelte eine lokale Zeitung am Mittwoch, eine andere sprach von einer "tragédia anunciada" - einer angekündigten Tragödie. Denn angeblich war schon länger bekannt, dass sich einige alte Bäume in dem oberhalb von Funchal liegenden Örtchen Monte in prekärem Zustand befanden - gesichert wurden sie nicht.Dabei sollte alles so fröhlich werden. Das religiöse Festival, das traditionell zu Ehren der örtlichen Schutzpatronin veranstaltet wird, gilt schon lange als das wichtigste und größte Event der Insel. Höhepunkt ist eine farbenfrohe Pilger-Prozession zur 1741 erbauten Wallfahrtskirche. Aber dazu sollte es diesmal nicht kommen.Funchals Bürgermeister Paulo Cafôfo versicherte, der betroffene Baum habe keine offensichtliche Gefahr dargestellt: "Er hatte eine grüne und gesunde Krone und wies keine Anomalie auf." Experten einer Spezialfirma und des Instituts für Agrarwissenschaften sollen klären, warum die Eiche den Halt verlor und plötzlich samt ihres schweren Wurzelwerks umstürzte. Auch die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet und will eine Untersuchung einleiten.200 Jahre sind eine stolze Lebensdauer, selbst für eine Eiche - zumindest, wenn sie nicht in der freien Natur, sondern in einem städtischen Umfeld steht. Auch Bäume hätten eine natürliche Altersgrenze, betont Christoph Rullmann, Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Stadtbäume seien dabei in einem besonders schwierigen Ökosystem: "Straßenverkehr, Feinstaub, im Winter kommt Streusalz dazu. Oft ist auch der Wurzelraum begrenzt, den sich die Bäume zudem mit Rohren und Kabelleitungen teilen müssen." Um Unglücke zu vermeiden gelte allgemein die Regel: "Je größer oben die Krone ist, desto größer muss auch unten die Wurzel sein, damit der Baum stabil steht."Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen in Europa von einem Baum erschlagen werden, aber das Drama von Madeira ist das schlimmste seit Jahren. Im Sommer 2001 waren in Straßburg zehn Menschen erschlagen worden, als eine Platane auf ein Restaurant-Zelt stürzte. Die Opfer hatten dort Schutz vor Orkanböen gesucht. Mehr als 80 Menschen wurden damals verletzt. Bei einem Unwetter in Düsseldorf gab es im Juni 2014 drei Tote, als eine Pappel auf ein Gartenhaus fiel.