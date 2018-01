Schneechaos in den Bergen: In der Schweiz und in Österreich sind viele Wintersport-Touristen eingeschneit, etwa in Zermatt. Neben dem vielen Schnee macht die Lawinengefahr Probleme. In Deutschland verschärft sich zudem wieder die Hochwasserlage.

Pegel steigen

A330 pausiert in Nürnberg

Zermatt/Köln. Während manche Alpenorte in Österreich und der Schweiz unter Schneemassen versinken, steigt mit den Temperaturen auch in Deutschland die Gefahr von Lawinen. In den bayerischen Alpen galt am Montag die Warnstufe vier von fünf, wie es vom dortigen Lawinenwarndienst hieß. Da es in den nächsten Tagen mild bleibe, werde auch die Lawinensituation weiterhin angespannt sein. Das Skigebiet an der Zugspitze zum Beispiel blieb am Montag geschlossen.Tauwetter bringt außerdem wieder Hochwasser mit sich. So wurde etwa am Pegel Maxau in Karlsruhe erneut ein Stopp der Rhein-Schifffahrt erwartet. Auf Teilen des Neckars wurde die Schifffahrt bereits eingestellt. Bereits Anfang Januar war es in Deutschland verbreitet zu Hochwasser gekommen. Für Dienstagmorgen wurde in Köln eine Wasserhöhe von maximal 7,50 Metern erwartet, sagte am Montag ein Sprecher der Hochwasserschutzzentrale.Wegen großer Abflussmengen durch Tauwetter warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Schwarzwald und den südlichen Oberallgäu vor Unwettergefahr. Die Meteorologen erwarten bis Mittwoch einen Anstieg der Temperaturen in Deutschland auf 9 bis 16 Grad. Der Schweizer Wintersportort Zermatt war am Montag - bis auf Helikopterverbindungen - weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Dort galt wie in weiten Teilen der Schweiz sogar die höchste Lawinenwarnstufe. Gäste und Einheimische wurden aufgerufen, sich lediglich in Gebäuden oder im Dorfzentrum aufzuhalten.Das Tourismusbüro tröstete die Gäste mit Verweis auf andere mögliche Aktivitäten. Im Ort sind momentan etwa 9000 Touristen. Es ist unklar, wann sich die Situation wieder normalisiert. Zermatt war bereits in der ersten Januarwoche für einige Tage isoliert. Seit dem Lawinenwinter 1999 habe es nichts Vergleichbares gegeben, sagte eine Sprecherin des Schweizer Wetterdienstes. Auch andernorts blieb die Lage schwierig. Im österreichischen St. Anton und im Paznauntal mit dem Wintersportort Ischgl waren ebenfalls Tausende Touristen eingeschneit. Einige Bahnstrecken waren wegen Lawinengefahr gesperrt.Auch in Italien war die Lage wieder angespannt. Wegen des vielen Neuschnees blieb das Skiresort Livigno in der Lombardei von Sonntag auf Montag von der Außenwelt abgeschnitten. Im Aostatal, wo am Montag gebietsweise die zweithöchste Gefahrenstufe galt, ging am Morgen in dem Ort Oyace zwischen Aosta und der Schweizer Grenze eine Lawine auf eine Straße ab und traf auch ein Haus. Es sei niemand verletzt worden, sagte der Bürgermeister Remo Domaine laut Ansa. In den oberbayerischen Alpen gingen am Sonntag mehrere Lawinen ab. Ein 30-Jähriger starb kurz nach seiner Bergung im Krankenhaus. In den Tiroler Alpen ist ein 39-jähriger Snowboarder aus Leipzig ums Leben gekommen, nachdem er von Schnee verschüttet worden war.Auf den Straßen in Bayern haben am Montagmorgen teils heftige Schneefälle zu mehreren Staus und Unfällen geführt. Wie die Einsatzzentralen mitteilten, kam es dabei überwiegend zu Blechschäden, vereinzelt wurden Personen leicht verletzt. Insgesamt 30 Unfälle verzeichnete die Polizei im nördlichen Oberbayern am frühen Morgen. In der Oberpfalz sowie in Franken und in Schwaben gab es bis auf mehrere Auffahrunfälle durch glatte Straßen keine größeren Vorkommnisse.Auswirkungen hatte das Wetter auch auf den Flugverkehr. Wegen des Schneefalls legten fünf Flugzeuge auf ihrem Weg nach München eine Zwischenlandung in Nürnberg ein. Wie ein Flughafensprecher mitteilte, blieben die Maschinen am Vormittag jeweils zwei bis drei Stunden auf dem fränkischen Airport, bis sie ihre Reise fortsetzten. Die meisten Passagiere seien solange in den Maschinen geblieben. Zwischenlandungen lägen im Ermessen der Piloten.Es handelte sich bei den Maschinen um ein Großraumflugzeug vom Typ Airbus A330 aus Philadelphia (USA) sowie um Flugzeuge aus Kopenhagen (Dänemark), Turin (Italien), Posen (Polen) und Norrköping (Schweden). Amerikanische Großraumflugzeuge seien nur selten in Nürnberg zu sehen, hieß es. Meist landeten sie in solchen Fällen auf größeren Airports wie etwa Frankfurt.