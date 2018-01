Eberbach. Nach dem Schulbus-Unfall mit fast 40 verletzten Kindern in Eberbach bei Heidelberg (Baden-Württemberg) haben erste Ermittlungen noch kein klares Bild der Ursache ergeben. "Der Sachverständige hat sich den Bus angeschaut und der Busfahrer sollte noch am Mittwoch befragt werden", sagte Polizeihauptkommissar Christoph Kunkel über den Unfall. Auch erste Zeugen seien gehört werden - wegen der Vielzahl werde das "eine ganze Weile dauern", sagte Kunkel. Verlässliche Angaben über eine mögliche Ursache könnten die Behörden noch nicht machen.

Der 55 Jahre alte Busfahrer war schwer verletzt worden. Sechs Kinder erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Am Dienstag hatte die Polizei Lebensgefahr bei ihnen nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch gab es zum aktuellen Gesundheitszustand der Verletzten zunächst keine neuen Informationen. Die Kinder in dem Bus waren 9 bis 15 Jahre alt.Ein Fachmann forderte am Mittwoch indes mehr Sicherheitsvorkehrungen in Bussen. "Aktuell ist die Buskonstruktion selbst das Problem. Für Stehende gibt es keine Gurte", sagte Johannes Hübner, Sicherheitsexperte beim Internationalen Bustouristik-Verband, im Radioprogramm SWR Aktuell. Das Busunternehmen hatte mitgeteilt, dass das Fahrzeug vor drei Wochen nach den gesetzlichen Bestimmungen überprüft worden sei.