Vor einem Jahr rauschten fünf Meter hohe Flutwellen durch Simbach. Sie rissen fünf Menschen in den Tod und zerstörten viele Häuser. Die Ruinen machen Teile Simbachs zu einer Geisterstadt. Doch die Bürger geben nicht auf: Sie bauen und sanieren und auf den neuen Hochwasserschutzanlagen sollen Grünflächen und Radwege entstehen.

Schritt zur Normalität

Bloß nicht aufgeben

Zusammentreffen ungünstiger Faktoren Ein "Jahrtausendhochwasser" flutete am 1. Juni 2016 die Stadt Simbach am Inn. Experten der Universität für Bodenkultur Wien haben das Ereignis rekonstruiert. Für ihre Erhebungen haben sie nach ihren Angaben 115 Anschlagmarken und Querprofile aufgenommen, 24 Augenzeugen befragt und 850 Fotos sowie 62 Videos gesammelt.



Ergebnis: Die Überflutungsfläche wäre mit und ohne Dammversagen etwa gleich groß gewesen, der Deichbruch habe sie aber vergrößert, sagt Johannes Hübl, Professor für Naturgefahren und Risikomanagement. Im Ortsbereich sei das Wasser durch das Dammversagen im Schnitt um einen halben Meter gestiegen. Ein Zusammenspiel mehrerer ungünstiger Faktoren habe zur Katastrophe geführt. Die minutiöse Rekonstruktion zeigt, wie sich am Vormittag des 1. Juni die Situation zuspitzte. Am 31. Mai und 1. Juni 2016 regnete es insgesamt 37 Stunden. Am 1. Juni ab 11.11 Uhr wurde den Angaben nach das Gelände eines Sägewerkes geflutet und ab 12.30 das dort gelagerte Holz in Richtung Innenstadt geschwemmt. Um 12.37 Uhr begann der Damm zu brechen. Die aus dem Dammbruch resultierenden Wassermassen erreichten um 12.55 Uhr den tiefer gelegenen Ortsteil.



Ungünstige Faktoren wie intensivster flächenhafter Niederschlag, die Zugrichtung der Schauerzelle in Fließrichtung, die Entstehung eines Netzes sogenannter Kleingerinne auf landwirtschaftlichen Flächen hätten zu einem äußerst hohen Abfluss geführt, der schließlich "zu einem Überlastfall für technische Bauwerke" wurde. (dpa)

"Keine Chance" Als Simbach am Inn Flut-Alarm auslöst, ist der Neukirchener Dieter Hauenstein einer der ersten vor Ort. Der Rot-Kreuz-Bereitschaftsleiter ist ehrenamtlicher Katastrophenschutzbeauftragter des Bezirks Niederbayern-Oberpfalz. Oberpfalz-Medien sprach mit dem 48-Jährigen über seine Erlebnisse im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn vor einem Jahr. Bei der Geschwindigkeit der Flutwelle hatten die Anwohner "keine Chance", findet Hauenstein.



Am 31. Mai und 1. Juni 2016 regnete es durchgehend 37 Stunden lang. Hatten Sie da bereits die Vermutung, dass es zum Einsatz wegen Überflutung kommt?



Dieter Hauenstein: In dem Moment noch nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt war Starkregen örtlich angesagt, aber es gab keine Meldestufen, die uns Sorge bereitet haben.



Wie haben Sie von der Überschwemmung erfahren?



Der örtliche Verband hat einen Katastrophenstab eingerichtet und uns informiert, dass mit Schäden zu rechnen ist. Ich bin relativ schnell runter und habe mir die Situation angesehen.



Welche Lage haben Sie vorgefunden?



Die Überschwemmungen ergaben ein Bild, das ich so noch nicht gesehen habe. Die Überflutungen in den Jahren zuvor sind relativ langsam gestiegen, da konnte man sich vorbereiten. Aber Simbach ist von einer Flutwelle überrollt worden in einer Zeit, die für uns nicht vorstellbar war. Man hat die Gewalt einfach gesehen: Das Wasser ist mit circa 80 Stundenkilometern, so wie es uns gesagt worden ist, durchgerauscht.



Wie hat es die Bevölkerung getroffen?



Es hat Tote gegeben. Die Menschen in den Häusern hatten wegen der Geschwindigkeit überhaupt keine Chance. Man muss immer sagen, es war ein Glück, dass es Nachmittag war. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn die Menschen in ihren Betten geschlafen hätten. Unsere Einsatzkräfte haben 50 Menschen aus der Lebensgefahr gerettet. Einem Kollegen vor Ort ist während des Einsatzes die Familie ums Leben gekommen: eine Tochter, die Ehefrau und die Schwiegermutter. Man darf nie vergessen, auch unsere eigenen Leute sind vor solchen Schicksalsschlägen nicht gefeit.



Wie sieht es ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Landkreis Rottal-Inn aus?



Es ist vieles aufgeräumt und vieles erneuert. Die Spuren sind noch erkennbar, werden auch noch lange erkennbar sein. Die Menschen haben sich nicht aufgegeben. Wir haben ein Büro mit Sozialarbeitern eingerichtet. Sie helfen und beraten die Bevölkerung. (dko)

Ich denke, wir haben noch einige Jahre zu tun, um wieder Normalzustand in Simbach zu haben. Bürgermeister Klaus Schmid (CSU)

Simbach am Inn. Glasklar und friedlich plätschert der Simbach durch sein steinernes Bachbett. Das Wasser glitzert im Sonnenlicht. Blauer Himmel, Vogelgezwitscher. Frühlingserwachen in der niederbayerischen Stadt am Inn, die so heißt wie das Bächlein, das vor einem Jahr zur tödlichen Flut anschwoll. Mit dem Frühling zieht in Simbach Aufbruchsstimmung ein. Fünf Menschen waren in Simbach beim "Jahrtausendhochwasser" gestorben, zahlreiche Häuser waren unbewohnbar geworden. Nach dem ersten Schock und dem großen Schlammschippen ist nun der Wiederaufbau in vollem Gange. Insgesamt kamen bei der Flut sieben Menschen in der Region ums Leben. Am Donnerstag gab es eine Gedenkfeier im Bürgerhaus des Ortes."Ich denke, wir haben noch einige Jahre zu tun, um wieder Normalzustand in Simbach zu haben", sagt Bürgermeister Klaus Schmid (CSU). Der tiefer gelegene Teil Simbachs gleicht einer Geisterstadt. Bis zu fünf Meter hoch staute sich hier am 1. Juni 2016 das Wasser, nachdem oberhalb der Stadt nach tagelangem Regen der Damm gerissen und die Flut die Straßen hinabgeschossen war.Nun stehen die Häuser leer. Am Mauerwerk lässt sich ablesen, wie tief sie im Schlamm standen. Die Fenster sind mit Holzplatten vernagelt. Neben den Haustüren sind noch immer blaue Kreuze zu sehen. Mit ihnen hatten die Retter die Gebäude markiert, nachdem sie sie nach Opfern und Überlebenden durchsucht hatten. Dass Simbach keine Geisterstadt bleiben soll, ist deutlich spürbar. Stadtverwaltung und Bürger setzen alles daran, ihre Stadt wieder aufzubauen. Etliche Häuser sind eingerüstet, auf Bauzäunen prangen Werbetafeln von Handwerksbetrieben. Es wird gebaut, abgerissen, saniert. "Die Situation ist nicht so, wie viele denken, dass wir bereits fertig sind mit allen Arbeiten", sagt Schmid. "Im Gegenteil." Aber die ersten Anwohner seien in ihre alten Häuser zurückgekehrt, andere in neue umgezogen. "Der Schritt zur Normalität ist da."Vom Rathaus zum Bach sind es nur wenige Schritte. Der Bürgermeister geht die Straße hinab, vorbei an leerstehenden Häusern. Er erläutert die Folgen der Flut und die Pläne für den Hochwasserschutz. Etwa ein Dutzend der zerstörten Häuser entlang des Simbachs kaufte das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf den Besitzern ab. Die Gebäude werden abgerissen. Das Bachbett soll verbreitert werden, um dem Wasser mehr Platz zu geben. Der Deich wird erneuert, ebenso Straßen, Kanäle und Brücken. Die Flut hat enorme Schäden hinterlassen. Die Besitzer seien froh gewesen, überhaupt einen Käufer für die im Flutgebiet gelegenen, zerstörten Häuser gefunden zu haben, sagt Michael Kühberger, Abteilungsleiter beim Wasserwirtschaftsamt. Auch er spricht von einem Langzeitprojekt. "Das ist alles sehr komplex im Stadtgebiet." Planungen, Genehmigungsverfahren und Ausschreibungen brauchten Zeit.Die neuen Hochwasserflächen sollen zudem nicht nur funktional, sondern auch attraktiv sein, sagt der Bürgermeister. Grünflächen und ein Radweg seien denkbar. Der Rathauschef ist voller Tatendrang und Zuversicht. Seine große Hoffnung? "Dass wir es irgendwann schaffen, den Gedanken ,1. Juni Flutkatastrophe' in den Hintergrund zu schieben in den Herzen und in den Köpfen, damit man wieder ein normales Leben ohne Angst aufbauen kann." Buchstäblich wie ein Stadtvater versucht er seine Bürger zu ermutigen. Viele habe er besucht, mit ihnen gesprochen und sie direkt aufgefordert, ihre Läden wieder zu öffnen, berichtet er. Bloß nicht aufgeben.