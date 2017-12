Frauen verdienen weniger als Männer - und dann müssen sie für manche Dinge auch noch mehr bezahlen. Ob man das als Problem sieht, ist allerdings eine Frage der Perspektive.

Waxing kostet Männer mehr Wo Frauen mehr zahlen:



Friseur: Hier zahlen Frauen für eine vergleichbare Leistung wie einen Kurzhaarschnitt im Durchschnitt 12,50 Euro mehr.



Reinigung: Die Reinigung von Blusen kostet deutlich mehr als von Hemden (93 Prozent beziehungsweise 1,80 Euro mehr). "Das ist aber begründbar, weil Damenblusen anders geschnitten sind. Sie müssen laut Deutschem Textilreinigungs-Verband häufig per Hand nachgebügelt werden. Zudem würden deutlich mehr Hemden abgegeben. Geräte, die Oberteile maschinell glätten, hielten viele Betriebe deshalb nur in der Herrenvariante vor.



Rasierprodukte: Beim Schaum zahlen Frauen tendenziell mehr, weil Herrenprodukte in günstigeren und größeren Flaschen angeboten werden. Nassrasierer kosten in der weiblichen Variante meist mehr.



Wo Männer mehr zahlen:



Auf Dating-Portalen, beim Waxing oder beim Schuster ("Materialwert"). Auch Inkontinenzeinlagen kosten Männer mehr. (dpa)

Berlin. Ob in der Drogerie oder beim Friseur: Frauen zahlen für manche Produkte und Dienstleistungen mehr als Männer für vergleichbare Angebote. Stichproben belegen Preisunterschiede nach Geschlecht auch in Deutschland - doch wie verbreitet ist das überhaupt? Auf diese Fragen hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes am Mittwoch Antworten gegeben. Mehr als 2000 Waren und Dienstleistungen hat sie untersucht.Erste Hinweise zu möglichen Ergebnissen liefern Untersuchungen der Verbraucherzentrale Hamburg. Für rosarot verpackten Rasierschaum und -klingen etwa langt die Kundin deutlich tiefer in die Tasche als für Waren in "männlichem" Blau. Eine Untersuchung des französischen Wirtschaftsministeriums stellte 2015 zwar keine Preistendenz fest - eine Studie der Verbraucherbehörde von New York kam auf Mehrkosten von 7 Prozent für Frauen. Ob und in welchem Umfang es einen solchen Effekt in Deutschland gibt, ist bislang unklar. "Hersteller und Händler nutzen offenbar aus, dass Frauen bereit sind, für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen mehr zu zahlen als Männer", beklagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Das müsse aufhören. "Um der Unterschiedlichkeit von Verbraucherbedürfnissen nachzukommen, muss ein Unternehmen verschiedene Arten von Produkten anbieten. In diesem Fall sind es geschlechterspezifische Produkte, und das macht im Grundsatz Sinn", sagt Marketing-Experte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU. Rentner und Studenten zahlten ja auch im Theater Spezialtarife.Auch Michael Schleusener von der Hochschule Niederrhein mag nicht von Diskriminierung sprechen. "Es ist logisch, beim Preis zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden, wenn die bereit sind, unterschiedliche Preise zu zahlen", sagt der Marketing-Experte. Wenn Frau Müller ein Produkt mehr wert ist als Herrn Meier, aber beide das Gleiche bezahlen, könnte man das als unfair empfinden, weil einer von beiden etwas "geschenkt" bekommt. Eine andere Frage sei allerdings, ob das Geschlecht wirklich immer eine zielführende Dimension bei der Preisgestaltung sei, oder ob andere Kriterien treffender wären, meint Schleusener.Es gebe jedoch wenige Beschwerden über höhere Preise, berichten Verbraucherzentralen in mehreren Bundesländern. "Vereinzelt haben sich Frauen beschwert bei uns, gerade in der Kategorie Pflege, vor allem Rasiermittel, auch zum Teil über Preisunterschiede zwischen Kurzhaarschnitten für Frauen und Männer beim Friseur. Aber es war wirklich nur vereinzelt", sagt Valet.