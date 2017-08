Düsseldorf. (KNA) Die Armut unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist laut einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung 2016 gestiegen. Dagegen stagniert die Armut in der Gesamtbevölkerung - aber auf hohem Niveau. Zuwanderer sind stärker von Armut betroffen. Zu diesen Ergebnissen kommen die Forscher des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Stiftung in Düsseldorf, die die Studie am Donnerstag veröffentlichte. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die unter der Armutsgrenze leben, stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent. Das entspreche rund 2,7 Millionen der unter 18-Jährigen. Dagegen sei die Armutsquote bei Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund rückläufig. Das gelte auch für Kinder von Migranten, die in Deutschland geboren worden seien. Bei ihnen sei die Quote von 2015 bis 2016 von 28,9 auf 28,2 Prozent gesunken. Bei den unter 18-Jährigen ohne Migrationshintergrund habe der Rückgang bei 13,5 auf 13,3 Prozent gelegen.