Dem tschechischen Trickfilmer Zdenek Miler kam die Idee zum Kleinen Maulwurf bei einem Sturz. An Silvester wird der süße Filmstar 60.

Gefühle ohne Worte

Neue Filme aus China

Prag. "Autsch!" Da lag er. Auf einem Silvesterspaziergang in den 1950er Jahren sinnierte der tschechische Trickfilmer Zdenek Miler so intensiv darüber nach, welches bislang unbekannte Wesen aus dem Tierreich er in seine Streifen einführen könnte, dass er den Maulwurfshügel vor seinen Füßen übersah. Als er sich wieder aufgerappelt hatte, war ihm der Einfall gekommen: ein Maulwurf. Der Sturz war Glück im Unglück: Miler sollte mit dem Kleinen Maulwurf eine beispiellose, weltweite Karriere hinlegen.Seinen ersten Film mit dem süßen Kerl nannte er "Wie der Maulwurf zu seinen Hosen kam". Damit gewann er beim berühmten Filmfestival in Venedig 1957 einen Silbernen Löwen. Damals sprachen der Kleine Maulwurf und seine besten Freunde - der Hase, der Igel und die Maus - noch. Später gaben sie nur noch verkürzte tschechische Laute von sich, die man weltweit verstehen konnte: "Ahoj" zur Begrüßung, "ojj", wenn es über etwas zu staunen galt, "jeeh", wenn er über etwa entzückt war, "jääh", wenn ihn die Furcht packte, oder "Ach joo", wenn wieder mal eine schwere Aufgabe auf ihn wartete, etwa das Buddeln eines sehr tiefen Lochs mit seiner obligatorischen Schaufel. Gesprochen wurden diese Laute von Milers Töchtern, die auch die ersten Kritikerinnen seiner Einfälle waren.Seit 1963 lief der Kleine Maulwurf - auf Tschechisch "Krtecek" - regelmäßig im tschechoslowakischen Fernsehen. Er war dort der Star von "vecernicek" - des tschechoslowakischen "Sandmännchens". In Ostdeutschland gastierte er im dortigen "Abendgruß" des "Sandmännchens, in Westdeutschland war er regelmäßig in der "Sendung mit der Maus" zu sehen. Doch sein Erfolg war weit größer: In 80 Ländern machte er Kleinen und Großen Freude.Stets ging es in 63 kurzen Filmen um große Gefühle wie Freundschaft, Hilfe und Verständnis für andere. Um große Gefühle ohne viel Worte. Häufig auch um Umweltschutz, etwa wenn es galt, einen Teich zu retten oder Bagger am Graben zu hindern. Wo die Menschen im wahren Leben vor der vermeintlichen Aussichtslosigkeit einer Lage zurück gewichen wären, fiel dem Kleinen Maulwurf stets noch eine Lösung ein. Als die Maus einmal an Grippe erkrankt war, empfahl die weise Eule eine Heilpflanze namens "Matricaria Chamomilla". Puhhh! Zu Wasser, zu Lande und in der Luft suchte der Kleine Maulwurf verzweifelt diese Pflanze in ganz Europa. Fündig wurde er erst ganz am Ende, im heimischen Wald. Das Wunder: Gesucht war lediglich die .... echte Kamille. Auf diese und andere Weise wurde "Krtecek" zum Helden mehrerer Generationen von Kindern. Ein Film war den Zensoren in der Tschechoslowakei aber denn doch zu gefährlich: Das war ein Streifen über den Prager Frühling 1968, der auf Nimmerwiedersehen in den Tresoren verschwand.Es war kein Zufall, dass es mit Miler ein Filmemacher aus der Tschechoslowakei war, der Kinderaugen weltweit zum Leuchten brachte. Vor allem nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, der einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz anstrebte, wechselten berühmte Regisseure notgedrungen in den ungefährlichen Kinderfilm. Sie schufen vor allem Märchen.Der Kleine Maulwurf mit der roten Nase wird in den 1980er und 1990er Jahren gar nach Hollywood gelockt, findet das Leben aber dort öde und kehrt wieder in seinen Wald zurück. Seine letzte Mission hatte er in einem Space Shuttle: Der US-Astronaut mit tschechischen Wurzeln, Andrew Jay Feustel, nahm einen Plüsch-Maulwurf mit ins All und überreiche den nach seiner Rückkehr an Miler.2011 starb Zdenek Miler in einem Prager Pflegeheim. Danach wird die Geschichte des kleinen Kerls weniger lustig. Es begann ein Streit um das Erbe des Erfinders des großen, kleinen Helden. In dem musste die Enkelin des Zeichners eine juristische Niederlage einstecken. Karolina Milerova dürfe bis auf weiteres keine Lizenzen für Produkte mit der Figur verkaufen, entschied das Prager Stadtgericht im Oktober diesen Jahres. Ein Vertrag, den sie knapp zwei Monate vor dessen Tod mit ihrem Großvater abgeschlossen habe, sei zu unbestimmt und damit ungültig. Milerova will Berufung einlegen. Geklagt hatte eine Nachlassverwalterin mit der Begründung, Miler habe eine weitere Nutzung des Kleinen Maulwurfs nach seinem Tod abgelehnt. Bliebe es dabei, hätten die neuesten Fans von "Krtecek", die Chinesen, das Nachsehen. Das staatliche chinesische Fernsehen produziert derzeit mit Zustimmung der Miler-Enkelin eine freie Fortsetzung unter dem Titel "Der Maulwurf und der Panda".Probleme über Probleme. Der Kleine Maulwurf würde dazu und zu seinem 60. Geburtstag wohl sagen: "Ach joo!" Meckern kann der Maulwurf trotzdem nicht. In freier Wildbahn wäre er nur maximal drei bis sechs, nicht 60 Jahre alt geworden.