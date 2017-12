Hanoi. Taifun "Tembin" hat am Weihnachtswochenende auf den Philippinen schwere Zerstörungen angerichtet und mindestens 240 Menschen den Tod gebracht. Der Tropensturm war am Freitag auf der Inselgruppe Mindanao auf Land getroffen und am Sonntag in Richtung Vietnam weitergezogen - doch die dortigen Provinzen Ca Mau und Bac Lieu blieben unerwartet verschont. Der Sturm schwächte sich entgegen allen Erwartungen ab und traf nicht aufs Festland.

Auf den Philippinen ging derweil die Suche nach Dutzenden Vermissten weiter. "Tembin" hatte vor allem auf der Inselgruppe Mindanao für Sturzfluten und Erdrutsche gesorgt. Am ersten Weihnachtstag verkündeten Rettungskräfte ein kleines Wunder: Eine 25-Jährige wurde 900 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt aus der See gerettet. Sie war mit Teilen ihres Hauses ins Meer gespült worden. Ein Frachtschiff entdeckte die Frau, die sich an Trümmer geklammert hatte, im Wasser treibend.