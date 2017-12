Ludwigshafen/Kandel. Nach den tödlichen Stichen auf eine 15-Jährige im rheinland-pfälzischen Kandel deutet vieles auf eine Beziehungstat hin. Der ebenfalls 15 Jahre alte Tatverdächtige war der Ex-Freund des Opfers. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich die jetzt erstochene Jugendliche Anfang Dezember von ihm getrennt, wie die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig am Donnerstag in Ludwigshafen sagte. Das Verbrechen hatte sich am Mittwoch in einer Drogerie abgespielt.

Die Eltern des Opfers hatten den 15-Jährigen Mitte Dezember wegen Beleidigung, Nötigung und Bedrohung angezeigt. Nach Darstellung der Polizei soll er das Mädchen über soziale Netzwerke und telefonisch bedrängt haben. Der 15 Jahre alte afghanische Flüchtling soll am Mittwochnachmittag mit einem Küchenmesser mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge auf das Mädchen eingestochen haben. Die beiden sollen in der Drogerie in Kandel zufällig aufeinandergetroffen sein. Die Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie starb. Die Begleiter des Mädchens sowie Mitarbeiter und Kunden des Marktes hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 15-Jährigen erging Haftbefehl wegen Totschlags. Die Ermittler prüfen, ob Mord vorliegt.