Kandel. Mit einem Trauergottesdienst in Kandel haben mehrere Hundert Menschen Abschied von der getöteten 15-jährigen Mia genommen. Neben dem Altar in der vollbesetzten St. Georgskirche erinnerte am Donnerstag ein überlebensgroßes Porträtfoto an Mia, die kurz nach Weihnachten in einem Drogeriemarkt des Ortes mit einem Messer umgebracht worden war. Als tatverdächtig gilt der Ex-Freund der Schülerin, ein Flüchtling aus Afghanistan.

Man könne jemanden, der einen anderen getötet habe, nicht damit entschuldigen, dass er aus einem anderen Land komme, sagte Pfarrer Arne Dembek in seiner Predigt. Umgekehrt könne man aber auch nicht sagen, dass alle, die von dort kommen, Verbrecher seien. Wer das sage, mache es sich und dem Täter zu leicht. "Denn auch der kann sich hinter diesen Vorurteilen verstecken, kann seine eigene Schuld abschieben", sagte der Pfarrer. Zu den Besuchern zählten neben Freunden und Verwandten auch Politiker aller Landtagsfraktionen. Dembek mahnte, über der Frage nach dem Warum und den Motiven des Täters das Opfer nicht zu vergessen. Man solle sich an die am Donnerstag beigesetzte 15-Jährige nicht erinnern, weil sie Opfer eines Verbrechens geworden sei. "Nein, wir sollten uns an sie erinnern, weil sie ein wunderbarer Mensch war."