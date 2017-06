Lakhnau. Trotz Regens haben Premierminister Narendra Modi und Tausende weitere Inder im Freien Yoga gemacht. Sie begingen mit Massen-Übungen verteilt über das ganze Land den Weltyogatag, der am Mittwoch zum dritten Mal stattfand (im Bild "heilige Männer" in Gauhati). In Ahmedabad sollte ein Rekord für die größte Yoga-Veranstaltung der Welt aufgestellt werden. Den Behörden zufolge kamen Hunderttausende Menschen zusammen. Auch in Deutschland und anderen Ländern waren Übungen geplant. In einer Rede sagte Modi, die Beliebtheit von Yoga im Ausland habe Indien mit dem Rest der Welt verbunden. Modis hindu-nationalistische Partei BJP hat beim ersten Weltyogatag sogar ein Ministerium für AYUSH gegründet: Ayurveda, Yoga und Naturheilkunde, Unani, Siddha, Homöopathie. Bild: dpa