Bremerhaven. Ein im Schrank versteckter Liebhaber hat in Bremerhaven zwei Polizeieinsätze ausgelöst. Eine 38-jährige Frau habe "um jeden Preis" zu verhindern versucht, dass ihr Lebensgefährte den Liebhaber entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Lieber zettelte sie einen Streit an und ließ sich festnehmen. Kurz darauf wurde die Polizei erneut in das Haus gerufen: Unbekannte hatten die Tür zu der Wohnung aufgetreten: Sie wollten ihren zuvor im Schrank versteckten Freund befreien, der die abgeschlossene Wohnung nicht verlassen konnte.