Kennst du den Schwarzwald? Er liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Ein Gebiet dieses Waldes darf sich ab sofort mit einer besonderen Bezeichnung schmücken: Unesco-Biosphären-Reservat. Das wurde am Mittwoch bekannt gegeben.

Die Unesco ist die Kultur-Organisation der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind ein Zusammenschluss fast aller Länder der Erde.In einem Biospähren-Reservat sollen sowohl die Interessen von Menschen als auch von der Umwelt berücksichtigt werden. Dort sind die Menschen dazu aufgerufen, besonders schonend mit der Umwelt umzugehen. Oft ist es nämlich so, dass der Mensch der Umwelt schadet.Wenn zum Beispiel auf großen Flächen Landwirtschaft betrieben wird, finden viele Tiere häufig keine Nahrung und keine Verstecke mehr. In einem Biosphären-Reservat könnte der Landwirt zum Beispiel am Rand seiner Äcker einen Streifen mit Wildpflanzen stehen lassen, statt ihn abzumähen. Bienen und Schmetterlinge können dort dann noch Nahrung finden.Damit ein Gebiet Unesco-Biosphären-Reservat heißen darf, müssen aber noch viel mehr solcher Dinge gemacht werden. Solche Reservate gibt es an mehreren Orten in Deutschland. Dazu gehören zum Beispiel das Niedersächsische Wattenmeer und der Spreewald in Brandenburg.