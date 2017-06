Vor fast einem Jahr auf der Autobahn 7 bei Werneck (Landkreis Schweinfurt): Während der Betonierarbeiten für den Neubau der Schraudenbach-Talbrücke stürzt ein Teil 26 Meter in die Tiefe. Mit ihm 21 Männer.

Werneck. Einer der Männer kommt ums Leben, die anderen überleben - elf Menschen werden schwer verletzt. Warum das Traggerüst nachgab, ist bis heute unklar. Der schriftliche Bericht der Sachverständigen liegt noch nicht vor."Wir wissen nicht, was passiert ist. Waren Schrauben locker? Gab es Materialschaden? Wir haben keine Ahnung", sagt Bauleiter Christian Ganz. Er arbeitet für das bayerische Unternehmen Max Bögl, das für die Autobahndirektion die Brücke neu baut. Ganz kann sich das Unglück nicht logisch erklären: "Wir haben in Deutschland hohe Sicherheitsstandards. Es wird alles doppelt und dreifach geprüft - jede Schraube."Am 15. Juni 2016 erfuhr Ganz telefonisch vom Unglück. "Meine ersten Gedanken waren: Hoffentlich kein Familienvater. Ich kenne jeden persönlich." Am Ende traf es einen verheirateten Mann mit zwei Kindern - er kam ums Leben.Beim Anblick der zerstörten Brücke dachte Ganz: "Trotzdem nur ein Toter - das war ein Wunder!" Dicke Stahlseile ragten von der Brücke bis auf den Boden. Dort lagen Stahlrohre, lange Metallseile, robuste Stahlträger und unzählige Gerüstteile meterhoch im halbfesten Beton. Wie die Teile eines wild durcheinander geworfenen Mikadospiels.Alexander Leis von der Autobahndirektion Nordbayern, dem Bauträger, sagt, ein Bauarbeiter habe später erzählt, dass kurz vor der Katastrophe die Brücke gewackelt habe. Die Männer waren gerade dabei, ein Teilstück des Neubaus zu betonieren. Dafür werden flüssiger Beton und Stahlbewehrungen in eine Hohlform aus Holz gefüllt. Diese Schalung steht auf dem meterhohen Traggerüst. Ist der Beton ausgetrocknet, werden die Schalenelemente entfernt und das neue Brückenteil hält von allein.Vor einem Jahr aber kamen die Bauarbeiter nicht so weit. 600 Kubikmeter Beton mit einem Gewicht von 1500 Tonnen waren bereits in die Schalung eingefüllt, als das Traggerüst unter den Männern einstürzte. Möglicherweise hat der noch flüssige Beton einigen sogar das Leben gerettet, weil er den Aufprall quasi abgefangen hat. Nur Minuten nach der Katastrophe wimmelte es unterhalb der Brücke von Einsatzkräften. Mehr als 300 Menschen kämpften um das Überleben der Männer. Zum Teil haben die Helfer mit den bloßen Händen den flüssigen Beton von den Köpfen der Verletzten weggeschaufelt, damit diese nicht erstickten.Nach dem Unglück wurde die Baustelle für etwa vier Wochen stillgelegt. In Anwesenheit einer Sachverständigen wurden die eingestürzten Bauteile Stück für Stück abgetragen, ihre Lage und ihr Zerstörungsgrad dokumentiert. Die Auswertung wurde zunächst für November 2016 erwartet, schob sich aber immer wieder hinaus. "Wir hoffen darauf, dass es bald kommt", sagt Staatsanwältin Ursula Haderlein. Noch ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen unbekannt.Max Bögl hat indes die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Das Traggerüst ist steifer, bei jeder Betonierung vermessen Ingenieure das Traggerüst. "Damit sie sofort Alarm schlagen können", so Ganz. Ende 2018 - ein Jahr später als geplant - soll die neue Brücke fertig sein.