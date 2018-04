Albacete. Der Tod eines Zirkuselefanten bei einem Verkehrsunfall hat bei Spaniens Tierschützern Empörung ausgelöst. Ein Transporter des Zirkus Gottani mit fünf Elefanten war am Montag auf einer Autobahn im Südosten des Landes bei einem Überholmanöver gekippt. Nach Angaben der Verkehrsbehörden kam eines der Tiere dabei ums Leben, zwei wurden verletzt. Die Unfallursache blieb vorerst unbekannt. Der Sprecher des spanischen Zirkus-Verbandes "Circos Reunidos", Ignacio Pedrera, versicherte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Europa Press, dass die überlebenden Elefanten in einem eigens errichteten Zelthospital behandelt worden und in "perfektem Zustand" seien. Pedrera betonte, er schließe eine "Sabotageaktion von radikalen Tierschützern" nicht aus. Auf Fotos ist zu sehen, wie ein Elefant regungslos am Straßenrand liegt und weitere, teils stark blutende Tiere auf der Autobahn umherirren. Zum Teil wurden die Tiere mit Hilfe eines Krans geborgen. Der Fahrer des Lastwagens blieb Medienberichten zufolge unverletzt. Inzwischen gibt es einige europäische Länder, die Wildtiere in Zirkussen verbieten. In Deutschland gab es dafür im März erneut eine Bundesratsinitiative.