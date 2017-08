Görlitz/Warschau/Olomouc. Unwetter wüteten nicht nur in Bayern. Im ostsächsischen Lauta schlug in der Nacht zum Donnerstag ein Blitz in ein Haus ein und ließ den Dachstuhl in Flammen aufgehen, wie die Polizei berichtete. In der Gegend um Görlitz liefen durch starken Regen vereinzelt Keller voll, zudem wurden Gullydeckel hochgedrückt. Bei Sebnitz im Erzgebirge sammelte sich das Wasser in einer Senke und überflutete etwa 30 Zentimeter hoch eine Landstraße.

In Deutschlands östlichen Nachbarländern waren die Auswirkungen gravierender. In Polen führten schwere Unwetter zu Stromausfällen. Fast 200 000 Menschen waren zwischenzeitlich ohne Strom, wie am Donnerstag das Sicherheitszentrum der Regierung (RCB) mitteilte. Gewitter hatten im ganzen Land gewütet: Vielerorts waren Bäume umgestürzt und hatten Straßen und Bahnstrecken blockiert, Dächer und Stromleitungen wurden beschädigt sowie Keller geflutet.In Tschechien brachte der nächtliche Sturm mit Hagel und Starkregen eine wichtige Eisenbahnstrecke zwischen Olmütz (Olomouc) und Prag zum Erliegen. Sie war am Donnerstag mehr als sechs Stunden lang komplett gesperrt.Betroffen waren auch Fernzüge aus der Slowakei und Polen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen konnte nicht eingerichtet werden, weil auch die Straßen durch Bäume blockiert waren.