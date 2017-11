Karangasem. Auf der Ferieninsel Bali wird ein gewaltiger Ausbruch des Mount Agung befürchtet. Nach einer Reihe von kleineren Eruptionen gilt seit Montag rund um den mehr als 3000 Meter hohen Berg Alarmstufe Rot. Die indonesischen Behörden forderten 100 000 Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Beim letzten großen Ausbruch des Gunung Agung - wie der Vulkan in der Landessprache heißt - hatte es mehr als 1100 Tote gegeben.

Wegen der kilometerhohen Rauchwolke über dem Berg ruht der Flugverkehr. Mehrere Tausend Urlauber kommen von der Insel nicht weg. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) halten sich mehr als 5500 deutsche Touristen auf Bali auf. Mehr als 400 Bundesbürger leben dauerhaft auf der Insel. Das Auswärtige Amt empfahl Reisenden, sich mit Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern in Verbindung zu setzen.Bereits seit Samstag speit der Vulkan Lava. Der Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Nugroho, sagte: "Die gelegentlichen Explosionen, zusammen mit Flammen, deuten darauf hin, dass eine größere Explosion unmittelbar bevorsteht." Zudem gingen erste sogenannte Lahars ab. Dabei vermischen sich die meterhohen Ablagerungen mit Regenwasser und rasen als Schlamm- und Schuttstrom talwärts. Verletzt wurde nach bisherigen Berichten aber niemand. Trotz aller Warnungen ließen sich Leute beobachten, die Selfies mit dem Vulkan als Hintergrund machten. Ein französischer Tourist sagte dem Lokalsender Metro-TV: "Das ist eine Gelegenheit, die man nur einmal im Leben bekommt. Also habe ich die Chance genutzt." Die Behörden hatten am Gunung Agung schon im September die höchste Alarmstufe ausgerufen. Mehr als 130 000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, ohne dass etwas passierte. Ob der Vulkan tatsächlich ausbrechen wird - und wann - weiß auch nun niemand.Die bislang größte Katastrophe am Gunung Agung liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Nach 120 Jahren Ruhe brach der Vulkan dann am 17. März 1963 gewaltig aus. Mehr als 1100 Menschen wurden getötet. Mehrere Dörfer wurden von Asche und Lava begraben. Viele Anwohner wurden von pyroklastischen Strömen überrascht - einer Art Glutlawine aus Lava, Steinbrocken und Gas. Wie auf einem Luftkissen glitt ein heißes Asche-Gas-Gemisch den Hang hinunter - bis zu 400 Kilometer pro Stunde schnell. Experten fürchten, dass sich dieses Drama wiederholen könnte. Damals dauerte es Monate, bis sich der Vulkan beruhigt hatte.Der Gunung Agung liegt mehr als zwei Autostunden von Balis Urlauber-Hochburgen wie Kuta oder Ubud entfernt. Von den mehr als fünf Millionen Touristen, die pro Jahr auf die Insel kommen, sehen ihn die meisten nur aus der Ferne. Übersetzt heißt er "Hoher Berg" oder "Wunderbarer Berg". Für gläubige Hindus, die große Mehrheit der Inselbevölkerung, ist er der Nabel der Welt - der Ort, wo die Götter wohnen.