Washington. US-Präsident Donald Trump will wieder Astronauten auf dem Mond haben - und anschließend auf Mission zum Mars. Am Montag unterzeichnete er die "Space Policy Directive 1", mit der dieses Ziel wieder offizielle US-Politik wird. "Dieses Mal werden wir nicht nur Flaggen aufstellen und unsere Fußabdrücke hinterlassen, sondern wir werden letztlich das Fundament für eine Mars-Mission legen - und, vielleicht, für viele weitere Welten", erklärte er.

Das Datum war bewusst gewählt: Trump unterschrieb die Direktive am 45. Jahrestag der bis dato letzten Landung von Menschen auf dem Mond. Harrison Schmitt, Teil der Crew dieser Mission, stand bei dem Termin an seiner Seite, ebenso Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond.Die US-Weltraumbehörde Nasa ist damit angewiesen, Astronauten wieder zum Mond und schließlich zum Mars zu schicken. Einen Zeitrahmen oder ein Budget für das ambitionierte Ziel nennt die Anordnung nicht. Ein bislang geplantes Programm, mit dem Astronauten zu einem Asteroiden geschickt werden sollten, wird eingestampft."Die Nasa freut sich darauf, die Anordnung des Präsidenten zu unterstützen und unsere Arbeit strategisch darauf einzustellen, wieder Menschen zum Mond zu schicken, zum Mars und tiefer in das Sonnensystem", sagte Interims-Nasa-Chef Robert Lightfoot. Die Direktive komme nicht ganz überraschend, sagte Thomas Reiter, Berater des Generaldirektors der Europäischen Weltraumorganisation, Jan Wörner. Bereits Anfang Oktober habe sich bei einem Treffen des National Space Council eine "leichte Kurskorrektur" angedeutet. Es bleibe abzuwarten, ob den Worten Taten folgen. (Kommentar)