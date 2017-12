Er soll sein Kind absichtlich aus dem zweiten Stock geworfen und so ermordet haben: Zum zweiten Mal steht ein Mann wegen dieses Vorwurfs vor Gericht.

Frankenthal. Der Großvater des kleinen Opfers wirkt erschöpft. Vor dem Landgericht Frankenthal hat er am Dienstag wieder den mutmaßlichen Täter gesehen, jenen Mann, der die zwei Monate alte Senna aus dem Fenster geworfen haben soll. Der Angeklagte ist der Vater des Kindes.Oft wird der Großvater gefragt, was er fühlt und wie es seiner Tochter, der Mutter des Babys, geht. Er hat sich geäußert, aber nun ist Schluss. "Ehrlich, ich kann nicht mehr", sagt der 49-Jährige. Zum zweiten Mal hat am Dienstag der Prozess begonnen - und für die Angehörigen reißen damit alte Wunden anscheinend wieder auf. Das erste Verfahren war geplatzt, weil eine Richterin erkrankt ist. Während bei der Neuauflage manches wie ein Déjà-vu erscheint, wirkt der Angeklagte anders als beim Prozessbeginn im November 2016. War der jungenhaft wirkende Mann damals - ebenso wie die Mutter des Kindes - in Tränen aufgelöst, so scheint der 34-Jährige nun gefasst, als er in den Gerichtssaal geführt wird.Die Vorwürfe haben nichts von ihrer Wucht verloren. Am Abend des 13. Mai 2016 sei der Mann mit dem Baby, dessen Mutter, zwei Töchtern aus einer früheren Beziehung und einem Bekannten zu Hause in Frankenthal in Rheinland-Pfalz gewesen, trägt Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz vor. Er sei "extrem eifersüchtig" gewesen, was sich darin gezeigt habe, dass er der Frau vorgeworfen habe, sie verbringe zu viel Zeit mit dem Kind und dies nehme ihm die Frau weg. Grundlos habe er angenommen, die Lebensgefährtin betrüge ihn. Er sei in das Zimmer gegangen, in dem sie mit den Kindern schlief, habe ein Messer gegriffen und ihr mehrfach in Rücken und Schulter gestochen.Ein vom Lärm alarmierter Bekannter habe der Frau helfen wollen, was ihm Schnittwunden einbrachte. "Während der Auseinandersetzung hatte das Kind Senna zu schreien begonnen", so die Oberstaatsanwältin. Mit den Worten "Jetzt mache ich den Rest" habe der Angeklagte sein Kind aus der Wiege genommen, sei mit ihm auf den Balkon gegangen und habe es - "um sich an der Mutter zu rächen" und es zu töten - "in einer ausladenden Bewegung auf die Straße" geworfen. Das Baby starb an einem Schädel-Hirn-Trauma.Der 34-Jährige soll unter Kokaineinfluss gestanden haben. Der Vorsitzende Richter sagte, der Angeklagte könnte im Zustand erheblich verminderter Steuerungsfähigkeit gehandelt haben. Der Angeklagte erklärt erneut, dass er die Tochter mit eigenen Händen umgebracht und die andere eigenhändig verletzt habe, heißt es in einer Erklärung, die Anwalt Alexander Klein verliest. Er verzweifle an seiner Schuld gegenüber Frau und Töchtern. Klein sagte, dass der Mann vor der Ermittlungsrichterin bestritten habe, das Kind absichtlich vom Balkon geworfen zu haben. Er zweifelt die Glaubwürdigkeit der Mutter an, deren Aussagen von Rache und Belastungseifer getragen seien. Dabei sei ihre Aussage der "tragende Pfeiler" der Staatsanwaltschaft, das Mordmerkmal niedrige Beweggründe anzunehmen.