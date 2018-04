Paris/London. Der Schwiegervater von Pippa Middleton, David Matthews, wird der Vergewaltigung einer Minderjährigen verdächtigt. Ein Richter in Frankreich leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein, wie Pariser Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigten. Ein Sprecher des Beschuldigten sagte der britischen Zeitung "The Daily Telegraph": "David Matthews dementiert den Vorwurf kategorisch und bestreitet die unwahre und skandalöse Anschuldigung unmissverständlich."

Pippa Middleton ist die Schwester der britischen Herzogin Kate. Sie hatte im vergangenen Jahr den Hedgefonds-Manager James Matthews geheiratet. Dessen Vater (74) steht nun in Paris im Visier der Justiz. Die Ermittlung gegen David Matthews läuft wegen "Vergewaltigung einer Minderjährigen durch eine Person, die Autorität über das Opfer hat". Ein solches Verfahren bedeutet in Frankreich, dass der zuständige Ermittlungsrichter "schwerwiegende oder übereinstimmende Indizien" gegen den Verdächtigen sieht. Es kann zu einem Strafprozess führen, aber auch wieder eingestellt werden, wenn die weiteren Ermittlungen den Verdacht nicht untermauern oder widerlegen.Wie am Samstag aus Justizkreisen bestätigt wurde, bezieht sich der Verdacht auf die Jahre 1998 und 1999. Nach Angaben des französischen Radiosenders Europe 1 war im vergangenen Jahr Anzeige gegen Matthews erstattet worden. Er wurde nun unter Justizaufsicht gestellt - es blieb aber unklar, ob und welche Auflagen dabei gegen ihn verhängt wurden.Matthews ist britischen Medienberichten zufolge der Sohn eines Bergarbeiters und hat sich zum zigfachen Millionär hochgearbeitet. Er war Automechaniker, bis zu einem schweren Unfall Rennfahrer, und er handelte mit Fahrzeugen. Heute ist Matthews Finanzmanager und Besitzer eines Luxushotels auf der kleinen Karibikinsel Saint-Barthélemy, die französisches Überseegebiet ist.Britischen Medien zufolge soll sich eine Vergewaltigung 1998 auf der Insel und eine weitere 1999 in Paris ereignet haben. Eine klare Quelle für diese Angaben wurde allerdings nicht genannt.