Hohenems. Ein 38 Jahre alter Mann hat in Österreich seine vier und sieben Jahre alten Töchter und seine Frau getötet. Anschließend starb er nach einem Sprung aus dem Fenster, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die Spurenlage sei "recht eindeutig", sagte Chefermittler Norbert Schwendinger vom Landeskriminalamt in Vorarlberg.

Der Mann drang demnach in der Nacht zum Samstag in Hohenems nahe dem Bodensee in die Wohnung ein, in der Mutter und Töchter getrennt von ihm lebten. Im Wohnzimmer erstach er dann zuerst seine beiden Töchter mit einem Küchenmesser. Dann griff er seine 33-jährige Ehefrau erst mit einem Hammer an und tötete auch sie mit dem Messer. Nachbarn hörten Lärm und Schreie aus der Wohnung und riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, mussten sie die Wohnungstür aufbrechen. Vermutlich als sie das taten, sprang der 38-Jährige aus dem Badezimmerfenster der Wohnung im dritten Stock und verletzte sich tödlich. Zuvor habe er sich eine Stichverletzung zugefügt, erklärte Schwendinger.Gegen den Mann habe ein Betretungsverbot vorgelegen, nachdem er seine Frau im August gewalttätig angegriffen habe, hieß es von der Polizei. Die Behörden hätten wie vorgeschrieben laufend Kontakt sowohl zu ihm als auch zu seiner Familie gehabt.