Camilla hat lange um Anerkennung in der britischen Öffentlichkeit kämpfen müssen.Langsam ändert sich an der Seite von Thronfolger Prinz Charles ihr Bild. Nun hat die Herzogin Grund zum Feiern.

London. Die zweite Ehefrau von Prinz Charles war einst so unbeliebt, dass eine wütende Frau im Supermarkt angeblich eine Semmel nach ihr warf. Lange vor Lady Dianas Tod 1997 war sie als "Rottweiler" verschrien, die Dritte in einer offenbar unglücklichen Ehe. Gegen Diana, die Märchenprinzessin mit der Aura eines Rockstars, hatte sie keine Chance. In der "Mail am Sonntag" erinnerte sich Camilla: "Es war schrecklich. Es war eine sehr unangenehme Zeit, die ich nicht mal meinem schlimmsten Feind antun würde."Zehn Jahre dauerte es, bis die heutige Herzogin von Cornwall die britische Öffentlichkeit auf ihre Seite brachte. An diesem Montag feiert sie 70. Geburtstag. Camillas Vater war Adjutant der königlichen Leibwache, die Mutter aus einer reichen Architektenfamilie. Privatschulen in der Schweiz, Frankreich und England bereiteten die Debütantin auf ein Leben am Hof vor.Mitte der 60er Jahre arbeitet Camilla als Empfangsdame für eine Stoff- und Tapetenfirma im schicken Londoner Bezirk Mayfair - nur kurz. Den Thronfolger trifft sie zum ersten Mal 1970 bei einem Polo-Spiel in Windsor. Eine Legende erzählt von Camillas Vorschlag: "Meine Urgroßmutter war die Geliebte deines Ur-Urgroßvaters, wie wär's? " Angeblich funkt es sofort. Die Beziehung zerbricht, als Charles zur Royal Navy geht.Zwei Jahre später heiratet Camilla den zehn Jahre älteren Gardeoffizier Andrew Parker Bowles. Prinz Charles heiratet Diana, doch glücklich werden sie nicht. Camilla und Charles lassen ihre einstige Affäre wiederaufleben und schreiben sich heimlich als "Fred" und "Gladys". Peinlich wird es, als heimliche Mitschnitte eines intimen nächtlichen Telefonats auftauchen. Schließlich lassen sich Charles und Diana 1996 scheiden. Ein Jahr später stirbt die einstige Prinzessin bei einem Unfall in Paris.Die nun ebenfalls geschiedene Camilla gilt als intrigante Ehebrecherin, die vom Hofe verbannt wird. Es dauert acht Jahre, bis die Queen ihrem Erstgeborenen erlaubt, seine Jugendliebe zu heiraten. Die beiden verschaffen sich mit seriösen Auftritten und Fleiß wieder Respekt: 200 Veranstaltungen absolvieren sie pro Jahr.