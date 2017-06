Warnyeichen frühzeitig erkennen • Ein Muttermal ist oder wird im Lauf der Zeit dunkler als andere Male

• Die Farbe (Pigmentierung) innerhalb eines Mals ist unterschiedlich, neben hellen finden sich auch dunklere Anteile

• Ein bekanntes Muttermal fängt an zu wachsen

• Ein Muttermal sieht anders aus als alle anderen

• Ein Muttermal fängt an zu jucken, zu nässen oder zu bluten

Schwarzer Hautkrebs ist die bösartigste Form von Hautkrebs. Was auf der Haut passiert, sieht zunächst harmlos aus: Ein neues Pigmentmal wächst. oder ein Leberfleck, der schon lange da war, wird größer, ändert seine Farbe oder verliert seine klaren Ränder. Bleibt das Gewächs in der Oberhaut, kann der Arzt es einfach herausschneiden. gefährlich wird es, wenn die Zellen in die darunter liegende Hautschicht wachsen. diese sogenannte Dermis ist von Adern und Lymphgefäßen durchzogen. gelangen die Krebszellen in diese Bahnen, können sie sich im Körper verteilen und Tochtergeschwüre bilden. deshalb ist der schwarze Hautkrebs lebensgefährlich.Starke UV-Belastung mit wiederkehrenden Sonnenbränden, insbesondere im Kindesalter, sowie eine erbliche Veranlagung gelten als Ursachen – wobei Menschen mit vielen Muttermalen gefährdeter sind, an einem malignen Melanom zu erkranken. speziell Muttermale, die verschiedene Farbtöne aufweisen und asymmetrisch sind, besitzen ein erhöhtes Entartungsrisiko. Zudem besteht die Gefahr, dass größere angeborene Muttermale (rund 1,5 Zentimeter Durchmesser) im Laufe des Lebens sich zu einem malignen Melanom entwickeln.Das maligne Melanom kann an allen Stellen der haut vorkommen. Bei Männern befindet es sich sehr oft am Rumpf, bei Frauen eher an Armen und Beinen. Wie der Name schwarzer Hautkrebs vermuten lässt, sind die Melanome meist dunkel pigmentierte Tumore, die sich aus bereits bestehenden Muttermalen oder spontan entwickeln können. schmerzen oder Missempfindungen treten dabei selten auf, hingegen kann es bei fortgeschrittenen Stadien zu Blutungen kommen. die Prognose des malignen Melanoms hängt ganz entscheidend von der tumordicke und der Eindringtiefe des Tumors und somit vom Zeitpunkt der Diagnosestellung ab.Welche Behandlungstherapie gewählt wird, hängt vor allem davon ab, wie weit fortgeschritten der schwarze Hautkrebs ist. sofern machbar, wird das Melanom operativ entfernt. ist eine Operation nicht möglich, stehen verschiedene Chemotherapien oder Chemoimmuntherapien zur Verfügung. nach erfolgreicher Therapie kommt es darauf an, ein mögliches Wiederauftreten der Krankheit frühzeitig zu erkennen. Feste Nachsorgetermine beim Arzt sollen dies sicherstellen. die empfohlenen Zeitabstände richten sich nach dem Stadium der Krankheit, also nach der tumordicke und der Ausbreitung des malignen Melanoms.