Stuttgart. Ein Bösewicht wird Walter Sittler nicht mehr. Lehrer hat er gespielt, Familienväter, einen Chefarzt natürlich. Und aktuell flimmert der grau melierte Schauspieler regelmäßig als deutscher Ermittler der Schwedenkrimireihe "Der Kommissar und das Meer" über die Mattscheiben. Auch ohne Bad-Guy-Rollen hat der einst als Schwiegermutter-Liebling abgestempelte Wahl-Stuttgarter seinen Platz im deutschen TV gefunden. Heute feiert der 1,94-Meter-Mann seinen 65. Geburtstag.

Mittlerweile könnte man den smarten Darsteller eher als Kollegen-Liebling bezeichnen: Seine langjährige Weggefährtin Mariele Millowitsch (62) etwa schätzt ihn als "echten Teamplayer", "total uneitel" und "einen der fairsten Kollegen, die ich kenne". Über Jahre spielten beide in der Grimme-Preis gekrönten Arztserie "Nikola". Sie als Krankenschwester, er als attraktiver Chefarzt. "Er muss nicht um jeden Preis im Vordergrund stehen", sagt Millowitsch, "sondern achtet sehr auf seine Mitspieler." Diszipliniert sei er, nie unvorbereitet. "Es ist immer eine Freude, mit ihm zusammen zu arbeiten."Walter Sittler kommt als jüngstes von acht Kindern 1952 in Chicago zur Welt. Sein Vater, ein US-amerikanischer Anglistik- und Germanistikprofessor, und seine Mutter, eine deutsche Lehrerin, hatten sich dort in den 40ern niedergelassen. Als Walter sechs Jahre ist, geht es zurück nach Deutschland. Hier wächst er in Internaten auf, drei Jahre davon im Schloss Salem am Bodensee. Arzt wollte er werden, in den 70ern entbrennt er jedoch für die Schauspielerei. Engagements in Mannheim und Stuttgart prägen seinen Lebensweg.Walter Sittler ist ein politischer Mensch. "Grünen-nah", sagt er. "In Baden-Württemberg stimmt das auf jeden Fall, auf Bundesebene passt SPD-nah besser." Diesen Unterschied macht er, seit dem Milliarden-Bahnhofsprojekt Stuttgart 21, das er für unnötig hält. Auf Vorschlag der SPD war er Wahlmann bei Bundespräsidentenwahlen. Sittler ist gerngesehener Gast im Polittalk.Skandale hatte Sittler nie zu bieten. "Ich weiß, das macht mich langweilig", feixt der Wahl-Stuttgarter. Seit über 30 Jahren ist er mit der Filmemacherin Sigrid Klausmann verheiratet, sie haben drei erwachsene Kinder. Jennifer, Benedikt und Lea-Marie gehen längst eigene Wege. Alle haben kreative Berufe. "So lange mich jemand will, mache ich weiter", sagt Sittler über das Rentenalter 65. Etwas öfter daheim bleiben, sei aber schon ein Wunsch für die nächsten Jahre. Mehr en suite zu spielen bei einem freien Theaterensemble, könne er sich vorstellen. Es gebe schon konkrete Pläne. Ebenso für die Arbeit mit seiner Frau an Dokufilmen. Für "199 kleine Helden", bei dem beide Kinder aus 199 Ländern auf ihren Schulwegen porträtieren, ist sie sogar an seinem Geburtstag unterwegs. Sittler freut sich auf einen ganz ruhigen "Vater-Tochter-Tag". Seine Jüngste kommt aus Schweden zu Besuch.