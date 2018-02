Erwarten die Verlobten aber eine freudige Reaktion und Unterstützung aus der Familie, lassen sie ihre Lieben gerne an den Neuigkeiten teilhaben. Ob im kleinen Kreis oder im Rahmen eines größeren Fests, hängt wieder davon ab, was das Paar will - ein Richtig oder Falsch gebe es hier nicht, sagt Wacker.Ob die Eltern als Erste die Neuigkeiten erfahren sollten, hängt davon ab, welche Beziehung der frisch Verlobte zu ihnen hat. Je nach Beziehung spreche aber auch nichts dagegen, den besten Freunden als Erstes von der Verlobung zu erzählen.Wer wem Bescheid sagt und wie - das sollte das Paar möglichst vorab besprechen. Denn eventuell möchte einer der Partner nicht, dass all zu viele Details vom Antrag bekanntwerden, weil er ihn als intimen Moment betrachtet. „Da gibt es bei Paaren immer Reibungsflächen“, erklärt Wacker. Deshalb kann eine Absprache vor der Bekanntgabe sinnvoll sein.(dpa/tmn)