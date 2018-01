Berlin/Coolangatta. Ein Leben im RTL-Dschungelcamp lässt nicht immer die besten Seiten eines Menschen hervortreten. Bei manchen verstärkt das Eingesperrtsein auf engem Raum eher Rücksichtslosigkeit oder den Hang zu übler Nachrede. Auch diesmal ist die Stimmung im Dschungelcamp gereizt. Und sei es nur, weil Daniele Negroni (22) einfach nicht damit klarkommt, auf seine Zigaretten zu verzichten. Aber Negroni, der lange in Regensburg lebte, ist noch dabei - mit fünf weiteren.

Sechs dagegen haben sich schon verabschiedet. Jetzt beginnt der Endspurt um den Titel des Dschungelkönigs in der zwölften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Das Interesse an den RTL-Dschungelcampern war schon größer: 2017 schalteten im Schnitt 6,7 Millionen Zuschauer ein - in den Jahren davor noch mehr. Diesmal startete die neue Staffel mit einem Schnitt von 6,49 Millionen Zuschauern (2017: 7,36 Millionen). Die Zuschauerzahl wird wohl niedriger ausfallen.