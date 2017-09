Huntington Beach. (esa) Die französische Bulldogge "Cherie" nimmt am 9. Surfwettbewerb "Surf City Surf Dog" in Huntington Beach in Kalifornien teil. 40 Hunde treten laut "Bild"-Zeitung in drei Disziplinen gegeneinander an: Sie stehen alleine oder zu zweit auf dem Surfbrett. Auch das Herrchen oder Frauchen darf mitsurfen. Es wimmelte vor "SurFurs", wie die pelzigen Teilnehmer scherzhaft genannt werden. Die Veranstaltung zog viele Schaulustige an. Vom Strand aus sahen sie sich den ungewöhnlichen Wettbewerb an. Bild: Daren Fentiman/dpa