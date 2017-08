Mit der Gluthitze und den Gewittern ist es noch nicht vorbei. Die weiteren Aussichten: "Wenn's blöd läuft, gibt es auch Orkanböen", sagt ein Wetterexperte.

Etliche Blitzeinschläge

Zeltlager geräumt

Offenbach. Auch am Mittwoch bleibt es nach mehreren Tagen mit Unwettern und Gewittern regnerisch und stürmisch in Deutschland. Einmal mehr türmten sich turbulente Luftmassen vor allem über dem Süden Deutschlands auf, sagte Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag. "Starkregen, schwere Sturmböen bis 100 Kilometer Geschwindigkeit pro Stunde und Hagel sind immer wieder drin, und wenn's blöd läuft, gibt es auch Orkanböen."In weiten Teilen Deutschlands zogen am Dienstag neue Unwetter auf. Zunächst herrschte aber noch Gluthitze. Temperaturen bis 37 Grad brachten die Menschen vor allem in Bayern ins Schwitzen.In der Nähe von Wiesbaden (Hessen) wurden etwa ein Dutzend Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren mit ihren Betreuern in einem Feriencamp durch umgestürzte Bäume eingeschlossen. Weil rund um das Gebiet etwa 200 Bäume den Weg versperrten, gab es zunächst kein Durchkommen. Verletzt wurde niemand. In Thüringen schlugen am Dienstagmorgen mehrere Blitze ein. In Gehren wurde die Baumkrone einer Tanne abgespalten, die dann auf ein Wohnhaus fiel. In Themar geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses vermutlich durch einen Blitzeinschlag in Flammen. Rettungskräfte brachten einen 54 Jahre alten Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus.Am Dienstag wurde mit sehr großem Hagel mit Korndurchmessern von mehr als fünf Zentimetern, heftigem oder vereinzelt extrem heftigem Starkregen und Sturm- sowie Orkanböen gerechnet, so der Warn-Lagebericht des DWD. In der Nacht zum Dienstag hatten Unwetter in Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen bereits zahlreiche Feuerwehr-Einsätze verursacht. In vielen Fällen mussten nach Angaben der Einsatzkräfte umgestürzte Bäume und Äste weggeräumt werden. In den Wiesbadener Stadtteilen Breckenheim und Medenbach fiel der Strom aus. In Mittelhessen sprach die Polizei von zwei Blitzeinschlägen in Wohnhäuser, verletzt wurde niemand.Nach Beobachtung der Wetter-Plattform "Kachelmannwetter" kam es in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz zu Böen von 111 km/h. An der nahe gelegenen Mosel herrsche "Weltuntergangsstimmung", schrieb das Unternehmen von Jörg Kachelmann.Bei Traben-Trarbach an der Mosel musste die Feuerwehr ein Jugendzeltlager mit 50 Kindern räumen, wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Christoph Zender, sagte. Man sei im Zentrum einer Gewitterzelle mit Starkregen und Hagel gewesen. "Die Blitze sind quasi rechts und links neben uns eingeschlagen." Das Hochwasser der vergangenen Woche beschert den Friedhofsgärtnern in Göttingen zusätzliche Arbeit. Unter der Last der durch die Feuchtigkeit schweren Erde seien rund 60 Sargdeckel eingebrochen, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Dadurch seien die Gräber eingesackt.