Topmodel und Schauspielerin Barbara Meier wieder zu Gast am Wiener Opernball: Die Ambergerin kam am Donnerstagabend mit ihrem Lebensgefährten, dem österreichischen Unternehmer und Investor Klemens Hallmann, in die Staatsoper.

Wien/Amberg. (we/dpa) Meier ist ab 9. März in der 11. Staffel von "Let's dance" auf RTL zu sehen. Der 62.Wiener Opernball ist nach alter Tradition von 144Debütantenpaaren eröffnet worden. Die Polka «Stürmisch inLieb und Tanz» von Johann Strauß Sohn war die musikalischeUntermalung der Eröffnungs-Choreografie.Rund 5000 Gäste, darunter Prominente aus Politik, Wirtschaft undGesellschaft, folgten dem Spektakel in der zum gewaltigen Tanzsaalumgebauten Oper. Mit dem traditionellen Ausruf «Alles Walzer» solltendie Besucher anschließend auf die Tanzfläche gebeten werden.Unter den Gästen waren Österreichs Bundespräsident Alexander Van derBellen und als sein Gast das ukrainische Staatsoberhaupt PetroPoroschenko. Für Aufsehen sorgte eine Femen-Aktivistin, die am RotenTeppich vor dem Opernhaus gegen den Besuch von Poroschenko mitentblößtem Oberkörper protestierte. Die 25-jährige Aktivistin wurdevon der Polizei abgeführt. Sie soll wegen Anstandsverletzungangezeigt werden.Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hatte unter anderem die ehemaligeUN-Sonderbotschafterin und Menschenrechtsaktivistin Waris Dirieeingeladen. In der Loge des Unternehmers Richard «Mörtel» Lugnerverfolgte die US-Schauspielerin Melanie Griffith (60) das Geschehen.Unter den Ballbesuchern waren auch der Schauspieler Heiner Lauterbachund - mit besonders auffälliger Sturmfrisur - der Designer HaraldGlööckler.Bild: Hochmuth/dpa