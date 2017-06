Über einen Bikini-Wettbewerb hat der tschechische Atomkraftwerksbetreiber CEZ eine Praktikantin auswählen lassen. Die Bademode-Fotos mit den Schülerinnen wurden im Inneren eines Kühlturms aufgenommen, der für Wartungsarbeiten abgeschaltet ist.

"Dieser Wettbewerb hat jede ethische Grenze überschritten", sagte die Frauenrechtlerin Petra Havlikova dem Nachrichtenportal "aktualne.cz". Auf der Facebook-Seite des Konzerns konnten Nutzer ihr "Like" einer von zehn spärlich bekleideten Abiturientinnen geben. Als Siegesprämie winkte ein 14-tägiges Praktikum im AKW Temelin, wie tschechische Medien am Freitag berichteten. Das AKW liegt 60 Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt. "Zieh dich aus und du bekommst ein Praktikum - das kann doch nicht ernst gemeint sein, das ist degradierend, widerlich und primitiv", kritisierte eine Internetnutzerin die Aktion. "Kenntnisse spielen offenbar keine Rolle", merkte ein anderer User an. Zum Bikini tragen die Teilnehmerinnen des Wettbewerbs um die beste "Energie-Abiturientin" einen Schutzhelm. "Modeschauen in Bademode gehören allgemein zu Schönheitswettbewerben", teilte ein AKW-Sprecher mit.