Für den Menschen harmlos, für Schweine tödlich: In Osteuropa konnte die Afrikanische Schweinepest bislang nicht erfolgreich bekämpft werden. Die Seuche rückt näher.

Afrikanische Schweinepest in der Nähe von Warschau nachgewiesen

Scharfschützen bekämpfen Afrikanische Schweinepest in Tschechien

112 Tierkadaver positiv auf den Erreger getestet