Betrieb auch an Tagen mit Feinstaubalarm

Wer eine moderne Holzfeuerungsanlage beim Ofen- und Luftheizungsbauer erwirbt, kann sicher sein, dass alle relevanten gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. So dürfen Öfen, die nach dem 1. Januar 2015 eingebaut wurden und damit die Stufe 2 der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung erfüllen, aufgrund ihrer emissionsarmen Technik selbst an Tagen mit Feinstaubalarm betrieben werden. Das betrifft an vielen Tagen beispielsweise die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart. (djd)