Heizkosten sparen auch ohne Heizungstausch In vielen Haushalten lassen sich die Heizkosten ohne den Tausch der Heizanlage senken. Einsparungen bringt zum Beispiel ein hydraulischer Abgleich der Heizungsinstallation. Auch der Tausch alter Heizungspumpen oder Warmwasser-Zirkulationspumpen gegen neue hocheffiziente Modelle macht sich auf der Stromrechnung bemerkbar. Sanitär- und Heizungsprofis können beurteilen, ob eine vorhandene Heizung durch erneuerbare Energien, zum Beispiel eine solarthermische Anlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung, entlastet werden kann. (djd)

Bei Lösungen von der Stange ist Vorsicht geboten. Hier besteht die Gefahr, dass die neue Technik nicht die erwarteten Einsparungen bringt, zumal dann, wenn sie nicht genau auf die häuslichen Gegebenheiten zugeschnitten ist.Welche Lösung ist die richtige: Reicht der Wärmeertrag einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein älteres Gebäude? Ist die Brennwerttechnik das Optimale oder soll man mit einem Pelletbrenner Abschied von den fossilen Energieträgern Öl und Gas nehmen? Und ist es sinnvoll, Solarenergie in das Heizkonzept einzubinden? Einen ersten Überblick, welche Techniken am besten zum Haus passen, können sich Hausbesitzer bei einem Fachbetrieb holen. Der Heizungsfachmann kann beraten, welche Techniken zum Haus und zu den Vorstellungen seiner Besitzer passen.So ist zum Beispiel nicht jeder Hausbesitzer bereit, Raum für ein Pelletlager zu opfern, während andere Eigentümer möglicherweise Wert darauf legen, keine fossilen Brennstoffe mehr einzusetzen. In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, eine bestehende Heizanlage weiter zu betreiben und durch die Kombination mit Solarthermie oder einem Holzofen Heizkosten zu sparen.Der Fachmann kann auch berechnen, welche Heizlast das Haus hat und wie die richtige Anlage daher dimensioniert sein muss. Zudem informiert er den Hausbesitzer über mögliche Förderungen und kümmert sich auf Wunsch um die Antragstellung. (djd)