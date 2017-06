Ein Kaffee am Morgen, um richtig wach zu werden, eine erfrischende Cola am Nachmittag dazu zuckersüße Naschereien oder Zigaretten: Sie können immensen Schaden für unsere Zähne bedeuten. Denn die Bakterien darin verursachen Karies und Parodontitis. Langsam legt sich durch verschiedene Lebens- und Genussmittel ein weißlich-gelber Film über die Zähne, der sich besonders am Zahnfleischrand ablagert. Wenn sich dieser Zahnbelag, sogenannter Plaque, verhärtet, entsteht Zahnstein. Das sieht nicht nur unschön aus, es schadet dem Gebiss. Die Folgen können Mundgeruch, Karies, Zahnfleischentzündung und Parodontitis sein.



Zahnärzte raten dazu, ein- bis zweimal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung (PZR) durchführen zu lassen. Diese entfernt unschöne Ablagerungen und bringt Patienten ein strahlend weißes Lächeln zurück. Denn: Bei aller Gründlichkeit, alle Rückstände und Verfärbungen lassen sich nur schwer entfernen. Manche Stellen sind mit Bürste oder Zahnseide kaum zu erreichen. Dazu zählen Weisheits- und Backenzähne, aber auch Zahnfleischtaschen und Teile der Zwischenräume. An diesen Ecken, ganz hinten im Mund, gibt es Engpässe an denen die Zahnbürste versagt. Manche betreiben mehr Aufwand bei der Zahnpflege als andere, aber eines gilt für alle Menschen: Sie sollten regelmäßig die professionelle Zahnreinigung (PZR) in ihrer Praxis nutzen. Auch die vorbildlichste Zahnpflege kann bei der Bekämpfung beziehungsweise Vorbeugung von Karies und Parodontitis durch die professionelle Zahnreinigung unterstützt werden.Durch eine professionelle Zahnreinigung lassen sich weiche wie harte Beläge, also Zahnstein und Plaque gründlich entfernen. Zu den Leistungen gehört auch das Polieren, Fluoridieren und die Beratung zur täglichen Mundhygiene. Eine PZR bieten die meisten Zahnarztpraxen an. Sie wird entweder vom Zahnarzt selbst oder speziell geschultem Personal – einer Prophylaxe-Assistentin oder Dentalhygienikerin – durchgeführt.Zu Beginn der professionellen Zahnreinigung färbt die Dentalhygienikerin die Zähne ein, um Beläge sichtbar zu machen. Dann entfernt sie die Beläge auf den Zähnen, in Zwischenräumen und Zahnfleischtaschen mit speziellen Handinstrumenten oder Geräten, die mit Ultraschall arbeiten. Deshalb auch „professionelle“ Zahnreinigung: Es werden andere Instrumente genutzt als die Patienten täglich verwenden. Pulverstrahlgeräte helfen gegen harte Ablagerungen und verfärbte Stellen – zum Beispiel durch Rauchen, Kaffee oder Tee. Mit einem Luft-Wasser-Salzgemisch werden die Ablagerungen gelockert und weggesprengt. Toller kosmetischer Nebeneffekt: Verfärbungen auf den Zähnen verschwinden und lassen sie wieder heller erstrahlen. Welche Werkzeuge eingesetzt werden, hängt davon ab, in welchem Zustand das Gebiss ist und welche Instrumente zur Verfügung stehen: Zusätzlich kann die Fachkraft auch Polierpasten, spezielle Schaber, Bürsten oder Zahnseide benützen.Auf die Reinigung folgt eine Politur, so erhalten die Zähne wieder eine glatte Oberfläche. Da sich Bakterien viel leichter auf rauen Oberflächen festsetzten, als auf glatten, kann sich Zahnbelag schlechter neu ansiedeln. Bei der Politur werden nicht nur die Zähnflächen geglättet, sondern auch mögliche unebene Übergänge zu Füllungen und Zahnersatz entdeckt und glatt poliert.Zum Abschluss trägt die Zahnarzthelferin üblicherweise noch einen hochkonzentrierten fluoridhaltigen Lack auf. Dieser schützt die Zahnoberfläche zusätzlich vor Karies, stärkt und härtet den Zahnschmelz. Nach der Behandlung erstrahlen die Zähne wie neu.Je nach Zustand und Anzahl der Zähne kostet eine professionellen Zahnreinigung zwischen 80 und 120 Euro. Wie viel sie kostet, hängt vor allem vom jeweiligen Aufwand ab. Zudem bietet nicht jeder Zahnarzt die gleichen Leistungen an. Die Zahnpflege kann 30 Minuten dauern, aber auch bis zu einer Stunde.Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten in der Regel nicht. Die professionelle Zahnreinigung muss jeder selbst zahlen. Es gibt jedoch Ausnahmen. Mittlerweile zahlen Krankenkassen im Rahmen von Bonusprogrammen oder speziellen Tarifen Zuschüsse zur professionellen Zahnreinigung, um die vorbeugenden Maßnahmen ihrer Patienten zu belohnen. Manchmal zahlen die Versicherer auch pauschal einen Zuschuss oder die Zahnreinigung ist in einer Zahnzusatzversicherung enthalten.Nachfragen lohnt sich in jedem Fall. Die privaten Kassen übernehmen die Kosten weitaus öfter – je nach Vertrag.