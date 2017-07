Energieverluste und Zugluft, Einbruchsschutz oder Abnutzung sind bekannte Probleme veralteter Fenster. Sind derartige Schwächen feststellbar, wird ein Fenstertausch nötig.

Alte Fenster können aus vielen Gründen zum Ärgernis werden. Weisen sie eine ungenügende Dämmung auf, heizt man sprichwörtlich nach draußen und hat im Umkehrschluss das Gefühl, dass es in den Wohnräumen zieht. Gute Kunststoff-Fenster verfügen über eine Mehrscheiben-Verglasung, die Energie dort hält, wo sie hingehört – im Innern des Hauses. Gleichzeitig halten Fenster auf dem heutigen Stand der Technik die Hitze bei hohen Temperaturen draußen. Beides reduziert den Energieverbrauch, senkt die Kosten und schafft ein angenehmes Raumklima.Verfügen sie in Zeiten steigender Einbruchzahlen über mangelhafte Sicherheit, können die Folgen sowohl finanziell wie auch psychisch gravierend sein. Daher sind aktuelle Kunststoff-Fenster besonders sicher. Spezielle Profilkonstruktionen und Sicherheitsbeschläge mit Pilzzapfen halten Einbrecher davon ab, das Fenster als Einstiegsmöglichkeit zu nutzen. Auch in Sachen Optik leiden sie unter jahrzehntelangem Verschleiß. Moderne Kunststoff-Aluminium-Fenster verbinden dagegen Ästhetik und Haltbarkeit. Aluminium auf der Außenseite wirkt elegant, ist pflegeleicht und witterungsbeständig. Auf der Innenseite ist hochwertiger Kunststoff robust und leicht zu reinigen.Da sich Fenster nicht einfach nachrüsten oder renovieren lassen, ist es sinnvoll diese Gebäudeschwachstellen nachhaltig zu modernisieren. Diverse Fördermöglichkeiten und niedrige Zinsen erhöhen den Anreiz einer Fenstermodernisierung. (homesolute.com)