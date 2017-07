Ob vorkonfektioniert oder als Meterware, blickdicht oder transparent, in klassischem Weiß oder trendigen Farben, als Scheibengardine oder Flächengardine – Gardinen und Vorhänge sind unglaublich vielfältig. Den Kombinations- und Variationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Doch wo die Alternativen endlos erscheinen, müssen im Vorfeld wichtige Punkte beachtet werden. Welches ist das richtige Befestigungssystem? Welcher Stoff hat die gewünschte Wirkung am Fenster? Passt das gewählte Design zum Interieur des Raumes?Wer heute Gardinen und Vorhänge kaufen oder selbst nähen möchte, wird mit einer enormen Vielfalt an unterschiedlichsten Vorhangs- und Gardinenstoffe konfrontiert. Neben bereits vorkonfektionierten Gardinen bietet der Handel auch Gardinen Stoffe als Meterware an.Neben pflegeleichten Kunstfasern, die der Fensterdekoration eine sehr moderne Optik verleihen, kommen auch Naturfasern wie Baumwolle oder Leinen zur Anwendung. Während die Kunstfaser beim Waschen in der Regel sehr unkompliziert ist, neigen Naturfasern durchaus zum Einlaufen. Daher sollte die Kaufentscheidung zugunsten Stoffe ausfallen, die bereits eine Vorwäsche erhalten haben und daher als einlaufsicher gelten.Bei der Auswahl der passenden Gardinen Stoffe und auch der späteren Form sollte man sich ausreichend Zeit lassen und keine Entscheidungen einfach über das Knie brechen. Das gilt gerade für hochwertige Maßanfertigungen. Sollen sehr hochwertige und damit auch teure Gardinen Stoffe zum Einsatz kommen, ist es ideal, wenn Stoffproben mit nach Hause genommen werden können, um direkt vor Ort zu testen, wie sich Textur und Farben am Bestimmungsort auswirken werden. Bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen wirken Stoffe wie Chenille oder Seide völlig verschieden. Auch wenn der Aufwand, der mit der Planung und dem Aussuchen der neuen Gardinen Stoffe nicht unerheblich ist, wird er sich am Ende in einer gelungenen Fensterdekoration widerspiegeln. (homesolute.com)