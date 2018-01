Lawine am Silvestertag in den Schweizer Alpen

Tujetsch. Ein deutsches Ehepaar ist am Silvestertag in den Schweizer Alpen von einer Lawine verschüttet und verletzt worden. Die Frau und der Mann waren mit Schneeschuhen am Aufstieg zur Maighels-Hütte im Kanton Graubünden, als es zu dem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte.