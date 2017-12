Eine einsame und schöne Frau sucht einen Mann fürs Leben, ein Waisenkind aus Afrika bittet um Schulgeld, ein Millionenerbe sucht Hilfe und bietet eine hohe Provision: In vielen E-Mail-Postfächern treffen solche oder ähnliche Nachrichten ein. Manche davon sind noch lustig, der allergrößte Anteil aber nervt. Die Absender haben meist nur eins im Sinn: Kontodaten oder Geld.

Aberwitzige Dialoge mit mutmaßlichen Betrügern