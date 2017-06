Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden und können über 200 verschiedene Ursachen haben. Nicht immer lässt sich der Auslöser so einfach wie bei Kopfverletzungen feststellen. Die beiden häufigsten Arten von Kopfschmerzen sind Migräne und Spannungskopfschmerz, wobei letzterer mit knapp 90 Prozent die Migräne noch bei weitem übertrifft. Bei chronischen Kopfschmerzen ist der Gang zum Arzt unverzichtbar – eine Therapie des Dreiklangs aus Medikamenten, Entspannung und Bewegung ist in den meisten Fällen sehr effektiv.

Hilfe durch Medikamente

Hilfe durch Entspannung

Hilfe durch Bewegung

Hilfe in akuten Fällen Es gibt eine Reihe von „Hausmitteln“, die gegen akute Kopfschmerzen helfen – wir haben einige davon zusammengestellt:

Trinken Sie starken Kaffee

Linderung kann Kaffee verschaffen: Denn Kaffee, besonders starke Sorten wie Espresso oder Mocca, steigert die Durchblutung des Gehirns, Schmerzen werden dadurch reduziert.



Nehmen Sie einen kalten Waschlappen

Simpel, aber effektiv: Legen Sie sich einen kalten Waschlappen auf die Stirn – ein ruhiger, abgedunkelter Raum begünstigt die wohltuende Wirkung.



Essen Sie ausreichend

Neben ausreichendem Trinken ist es wichtig, genug zu essen, um Kopfschmerzen vorzubeugen. Denn wenn der Blutzuckerspiegel absinkt, kann dies zu Kopfschmerzen führen. Vor allem eignen sich Vollkornprodukte, da diese den Blutzuckerspiegel über einen längeren Zeitraum stabil halten.



Massieren Sie Ihre Schläfen

Schnell und effektiv kann eine Selbstmassage helfen: Mit leichtem Druck langsam über die schmerzende Stelle kreisen, das entspannt und kann den Schmerz im wahrsten Sinne vertreiben.



Trinken Sie viel

Ein Flüssigkeitsmangel macht sich in erster Linie durch Kopfschmerz bemerkbar. Wenn der Körper ausreichend Flüssigkeit hat, wird das Blut nicht dick und die Zellen sind mit ausreichend Sauerstoff versorgt.



Es ist natürlich wenig tröstlich für Menschen mit chronischen Kopfschmerzen, wenn sie wissen, dass sie damit nicht alleine sind: Die Betroffenen teilen ihr Schicksal mit 54 Millionen Menschen in Deutschland. Starke, chronische Kopfschmerzen machen das Leben zur Tortur. Wer an Migräne oder Spannungskopfschmerz leidet, für den ist ein geregelter Alltag während der akuten Phase kaum möglich. Das Leben steht still – alles ist geprägt von dem Wunsch: Schmerz, lass nach.Die Formen von Kopfschmerzen sind so vielfältig wie die Ursachen, Symptome und Therapien. Generell werden Kopfschmerzen in zwei Gruppen eingeteilt: in primäre, also selbstständige, die keiner Ursache zuzuordnen sind – und nichtprimäre, die als Folge von Krankheiten auftreten. Warum es beispielsweise zu einer Migräne, also zu einer attackenweise auftretenden Störung in der Schmerzverarbeitung mit Übelkeit und erhöhter Lichtempfindlichkeit kommt, ist nicht endgültig geklärt. Als mögliche Ursachen kommen Stress, Schlafmangel, unregelmäßige Lebensweise, Reizüberflutung, bestimmte Wetterlagen oder Veranlagung in Frage.Medikamente haben sich bei chronischen Kopfschmerzen sowohl als Prophylaxe als auch in der Akutphase bewährt. Die Wirkstoffe Ibuprofen, Paracetamol, Diclofenac, Acetylsalicylsäure lindern in erster Linie Entzündungen, Schmerzen und Übelkeit. Bei schweren Attacken können Triptane helfen, die in den Stoffwechsel des Botenstoffs Serotonin eingreifen und verengte Blutgefäße weiten. Allerdings ist es wichtig, sich mit seinem Arzt zu beraten, denn eine zu häufige Einnahme in falscher Dosis kann in die Medikamenten-Abhängigkeit führen.Neben Medikamenten ist es auch und gerade wichtig, aktive Selbsthilfe zu praktizieren: Entspannungsmethoden wie Autogenes Training zu erlernen. Diese Entspannungstechnik basiert auf der Idee, durch die eigene Vorstellungskraft das Gefühl der Entspannung hervorzurufen. Dabei spricht man sich in der Regel verschiedene Formeln wie „Meine Arme werden ganz schwer“ oder „Mein Puls ist ruhig und regelmäßig“ vor und erreicht durch diese Selbstbeeinflussung eine verstärkte Körperwahrnehmung sowie Entspannung. Alternativ: die progressive Muskelentspannung. Diese Methode geht auf den amerikanischen Physiologen Edmund Jacobson zurück. Er entdeckte bei sich selbst eine angenehme körperliche und seelische Entspannung, wenn er verschiedene Muskelgruppen zunächst anspannte und dann wieder lockerte. Die Übungen sind einfach zu erlernen und können auch von älteren oder behinderten Menschen ausgeführt werden.Die dritte Säule für eine erfolgreiche Therapie gegen Kopfschmerzen ist Bewegung, vor allem in der Natur. Sobald der Mensch in die Natur eintaucht, im Wald wandert – da stellen sich nahezu ganz automatisch Körper, Geist und Seele um. Schalten in den Ruhemodus, wenn Waldwege und Bäume die Augen beruhigen, Vogelgezwitscher die Ohren besänftigen. Dieser subjektive Eindruck lässt sich auch objektiv messen: Der Spiegel an Stresshormonen, Blutdruck und Pulsschlag sinken, wenn sich der Mensch in der Natur aufhält und folglich entspannt. Wer im Wald gemächlich spazieren geht, dessen Herz schlägt messbar ruhiger, die Muskeln entspannen sich. Angespanntheit, Stress und Erschöpfung werden vertrieben und positive Gefühle erscheinen größer und wichtiger als jene, die einen eher zermürben. Um dies zu erreichen ist es nicht nötig, sich stundenlang im Grünen aufzuhalten, Studien belegen, dass bereits fünf Minuten ausreichen, um Körper, Geist und Seele positiv zu beeinflussen. Und somit aktiv gegen Schmerzen vorzugehen.