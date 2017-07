Licht, Luft und Freiheit – davon darf’s ruhig ein bisschen mehr sein. Denn wer heute baut, sehnt sich nach Lebensqualität, Wohngesundheit und individueller Entfaltung. Mit freier Planung, einer klaren Architektur, die Innen und Außen verbindet und die Sonne als Licht- und Energiequelle mit einbezieht. Hohe Räume im Erd- und im Obergeschoss, großflächige Wärmeschutzverglasungen und bis zum First sichtbare massive Holzdecken sind kennzeichnend für die modernen in Holzbauweise errichteten Wohnhäuser.

Holz und Glas sind die Werkstoffe, die eine moderne Wohnkultur mit behaglicher Geborgenheit verbinden. Tageslicht durchflutet die Räume, wobei die hoch stehende Sommersonne durch Dachüberstand, Balkone oder Beschattungselemente – die beispielsweise auch als Photovoltaikmodule ausgeführt werden können – wirksam abgehalten wird. So überhitzen die Räume nicht. Im Winter schützt die ausgezeichnet gedämmte Gebäudehülle vor Wärmeverlusten, und die nun tiefer stehende Sonne wärmt das Haus kostenlos auf.Dass zukunftsweisende Energiekonzepte eine ansprechende Gestaltung nicht ausschließen, han die Hersteller von Holzhäusern in den letzten Jahren bewiesen. Sie geben trotz industrieller Vorfertigung der Individualität viel Spielraum: Von der Grundrissplanung bis zur Fassadengestaltung, von der Raumaufteilung bis zur Berücksichtigung vieler architektonischer Details reicht das Spektrum der Vitalhäuser, die es auch als Passivenergiegebäude gibt.Ökologisch wertvolles und gesundes Wohnen garantieren auch hier „eingebaute Behaglichkeiten“: Raumöfen mit Anbindung an das Heizsystem, sichtbare Balkendecken, Echtholzparkett, offene Räume mit Fenstern und Wintergärten in Holz-Alu-Konstruktionen. Dieser Weg für vitales Wohnen kann in Verbindung mit zukunftsweisenden Heiz- und Stromgewinnungskonzepten eine einmalige Energieoptimierung gewährleisten, die auch im Geldbeutel des Bauherrn nachhaltig zu spüren ist.(homesolute.com)