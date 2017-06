Letztendlich ist unser Gehirn ein Organ, das gut behandelt werden möchte – als Belohnung dürfen wir uns dann über eine hohe Denkleistung freuen. Doch wie pflegt man das eigene Denkorgan? Neben Gehirnjogging wirkt sich Essen, das bestimmte Nährstoffe enthält, positiv aus. Dabei geht es weniger um verheißungsvolle Pillen, die in den meisten Fällen nur eine kurzfristige Wirkung entfalten, sondern um richtige Nervennahrung, nämlich vollwertige Ernährung. Spezielle Nährstoffe können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass der Gehirnstoffwechsel gut funktioniert und somit die Hirnleistung angeregt wird.

Das richtige Brainfood beginnt mit dem richtigen Trinken, was soviel bedeutet wie: ausreichend Flüssigkeit zuführen. Denn dadurch wird sichergestellt, dass Kopf und Körper mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden und gut durchblutet sind – die Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit. Wer Durst verspürt, hat bereits vorher viel zu wenig getrunken, da Durst ein Zeichen von Mangel ist, der sich wiederum durch Konzentrationsprobleme und Müdigkeit bemerkbar machen kann. Täglich zwei bis drei Liter Wasser oder Tee, auch ungesüßte Saftschorlen sollten es schon sein.Traubenzucker wird oft als „Wundermittel“ für geistige Leistungsfähigkeit angepriesen. Doch diese Art des „Kick-Off“ ist kritisch zu sehen, denn auch wenn es mitunter zu einer Leistungssteigerung unmittelbar nach der Einnahme kommt, bereits wenige Minuten später ist dieser Effekt vorbei und es folgt eine Phase von geistiger Trägheit und Müdigkeit. Um dem Gehirn langfristig und nachhaltig Energie zuzuführen, sind Kohlenhydrate unverzichtbar. Diese werden idealerweise bereits mit dem Frühstück eingenommen, beispielsweise durch Haferflocken; und im Laufe des Tages mit Vollkornbroten, Kartoffeln, Gemüse und Obst zugeführt.Neben Kohlenhydraten braucht unser Gehirn außerdem mehrfach ungesättigte Fettsäuren, etwa Omega-3-Fettsäuren die in Rapsöl, Walnussöl sowie fettreichen Fischen, Nüssen und Trockenfrüchten enthalten sind. Fisch und Meeresfrüchte sind ohnehin sehr gute Eiweißquellen, die wiederum für den Informationsfluss gute Dienste leisten. Denn Aminosäuren wirken direkt als Botenstoffe und stellen somit sicher, dass die Information rasch von einer Zelle zur nächsten fließen kann.Generell ist zu sagen, dass es nicht das ultimative Nahrungsmittel fürs Gehirn gibt, vielmehr sind ausreichend Flüssigkeit, Kohlenhydrate, Omega-3-Fettsäuren sowie Obst und Gemüse wichtige Bestandteile für einen ausgewogenen Speiseplan. Dies wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, dass das Gehirn mehr als ein Fünftel des täglichen Energiebedarfs für sich alleine beansprucht.Wissenschaftler sind sich übrigens einig: Wie ein Gehirn arbeitet und welche Leistungen es imstande ist zu bringen, das hängt unter anderem vom individuellen Lebensstil ab. Wer sein Denkorgan vernachlässigt, darf sich nicht wundern, wenn es wie andere untrainierte Muskeln im Körper seinen Dienst nicht mit 100 Prozent Leistungsfähigkeit erfüllt. Denn letztendlich will das Gehirn – so komplex und einzigartig seine Bedeutung ist – jeden Tag gezielt gefordert und trainiert werden.Warum also nicht jetzt und gleich ein paar Trainingseinheiten! Zeit für praktische Übungen, liebe Leserinnen und Leser. Wir beginnen mit Wortspielen, denn wer mit Wörtern jongliert, fordert sein Gehirn auf hohem Niveau heraus, zwingt es praktisch, aufwändige Prozesse in Gang zu setzen. Denken Sie sich also jetzt ein Wort aus, zum Beispiel Butterbrot. Dann schließen Sie die Augen und buchstabieren Sie das Wort – allerdings rückwärts! Viel Konzentration und innere Vorstellungskraft sind nötig, um dies fehlerfrei zu bewerkstelligen.Eine weitere Trainingsmöglichkeit für Ihr Gehirn ist das Buchstabenzählen. Im Idealfall nennt Ihnen jemand ein Wort, Ihre Aufgabe ist es, die Buchstaben zu zählen, allerdings ohne Zuhilfenahme von Händen, die müssen sichtbar auf dem Tisch liegen, die Finger dürfen sich nicht bewegen. Wie viele Buchstaben hat das Wort Lederjacke? Gar nicht so einfach! Leichter wird es auch mit dem Bilden von Wortketten nicht. Das geht so: Jemand sagt zum Beispiel das Wort Winterhandschuh, Sie nehmen den letzten Teil des zusammengesetzten Namenworts und fügen ein neues hinzu, also Handschuhfach, weiter mit Fachlehrer, Lehrerzimmer … dazu ein leckeres Vollkornprodukt genießen – Denkorgan, was willst du mehr?